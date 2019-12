Megindult szüléshez riasztották a dunavecsei mentőket

A dunavecsei mentőgépkocsit riasztották egy megindult szüléshez Bács-Kiskun megyében. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A kismama vizsgálata után a mentők megállapították, hogy jól döntöttek, amikor nem indultak azonnal kórházba, hisz az újszülött nem várta volna meg a szülőszobára érkezést – számolt be a nem mindennapi esetről az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. Eközben a segítségként indított dunaújvárosi esetkocsi is épp időben, a fiúgyermek születésének pillanatában érkezett a helyszínre. A két egység közösen vezette le a szülést, majd végezte az újszülött és édesanya ellátását is. Az egészséges kisbabát és az anyukát végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.