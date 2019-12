Megidézték a tanyai iskolákat Jakabszálláson

Szerdán befejeződött a Jakabszállási Népfőiskola idei évre tervezett előadássorozata. A polgármesteri hivatal oktatótermében ezúttal is nagyszámú közönség jött össze.

Az est fókuszában a tanyai népoktatás állt. Horák Béla kecskeméti helytörténész tartott volna előadást, ám betegsége miatt sajnos nem tudott részt venni a programon. Az előadók azonban méltatták a neves szakember munkásságát, aki éveken át kutatta a kecskeméti és környékbeli tanyai oktatás múltját. Több könyve is megjelent a témában.

Elsőként Szabó Mihály nyugalmazott polgármester, a Jakabszállási Népfőiskola megálmodója és 25 éve aktív szervezője köszöntötte az érdeklődőket. Az első előadó Szabóné Harkai Erika ny. könyvtáros, helytörténész volt, aki az egykori jakabszállási tanyai népoktatásról szólt. A régi tanyai iskolákat korabeli fotók és dokumentumok tükrében mutatta be. Külön kiemelte, hogy Horák Béla édesanyja, Horák Jenőné az 1950 körül néhány évig a Wolford dülői iskolában tanított. Rajta kívül a többi régi tanítóról is említést tett, például Somfai Györgyről.

Ezt követően Fekete János ny. plébános, Jakabszállás korábbi papja saját emlékeire alapozva tartott előadást. Ő is méltatta Horák Bélát, aki egykoron osztálytársa volt. Őt követte lapunk munkatársa, Sebestyén Hajnalka, aki Horák Béla munkásságát mutatta be személyes kapcsolatuk alapján. A Petőfi Népe Grátisz mellékletében egy évtizede futó Kecskemét történelmét bemutató sorozatához Horák Béla számos alkalommal adott forrásanyagokat saját könyvei és tanulmányai alapján. A sorozatban Jakabszállás is többször szerepelt, például Horák Béla és Fekete János könyveit megidézve. Emellett bemutatta a Petőfi Népe régmúltat idéző másik sorozatát, a napilapban megjelenő fényképes múltidéző oldalt.

Megyes János helyi lakos, irodalmár a néptanítókról szólt nagy tisztelettel, saját élményeit idézte meg. Kedves emlékek alapján világított rá arra, hogy az egykori tanyai néptanítók lámpások voltak a hatalmas pusztai éjszakában.

Oláh Edit, a Nemzeti Művelődési Intézet kecskeméti vezetője a Népfőiskolai sorozatot méltatta egészében, hiszen a helyi értékeket népszerűsíti és őrzi, ezáltal erősíti a lakosokban a helyi identitást.

Végül Szécsényi Attila atya hangsúlyozta az iskola, a tanárok és a felnőttek iránti tisztelet fontosságát, mely a régi tanyai iskolákban még maradéktalanul megvolt.