Megemlékeztek elődeikről a szőlőnemesítők és borászok

Kedden átadták az idei Katona István-díjakat, melyeket idén két szőlőtermesztésben és borászatban is jeles szakember vehette át. A Kecskemét-Katonatelepi kutatóintézetben megtartott rendezvényen megkoszorúzták Kocsis Pál emlékművét is.

Az ünnepségen két neves szakemberre – Kocsis Pálra és Kocsis Istvánra – emlékeztek meg a szőlőtermesztésben és bortermelésben, borászatban dolgozó és kötődő szakemberek. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ katonatelepi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, a Mathiász János Borrend és a Magyar Borok Háza Alapítvány közös rendezvényének fókuszában Kocsis Pál Kossuth-díjas szőlőnemesítő születésének 135. évfordulója állt, de a rendezvényhez kapcsolódott a Katona István-díj átadása is.

Elsőként dr. Hajdú Edit szőlőnemesítő a kecskeméti Kocsis Pálról emlékezett meg előadásában, akinek unokája – családi kötődésből és a Mathiász János Borrend nagymestereként – személyesen is részt vett az ünnepségen. Hajdú Edit elmondta: sajnos személyesen nem találkozott Pali bácsival, de rengeteget tanulmányozta életét és munkásságát. Ennek tükrében Pali bácsi anekdotáival színesített előadásban mutatta be a példaértékű életutat, mely szorosan kötődött Katonatelephez is. Külön kitért arra a négy szőlőfajtára, melyet Kocsis Pál nemesített, ezek az Attila, a Gloria Hungarie, Irsai Olivér és a Kocsis Irma.

Az előadást követően a vendégek a kutatóintézet udvarán megkoszorúzták Kocsis Pál emlékművét.

Az ünnepség a Katona István-díj átadásával folytatódott. A Magyar Borok Háza Alapítvány által létrehozott emlékdíjat minden évben azoknak ítélik oda, akik munkásságuk során a magyar szőlő-, borágazatot segítették. A Katona István-díjat idén két szakember vehette át: Keresztes József és dr. Májer János.

Keresztes József méltatásában elhangzott tanulmányai befejezése után a kecskeméti Pincegazdaságnál helyezkedett el. Sokrétű munkája mellett számos tudományos publikációt is írt. Bekapcsolódott a kutatóintézet munkájába. Alapító tagja volt a Mathiász János Borrendnek. Erősen kötődik a kadarka szőlőhöz, mind nemesítői vonalon, mind borászati oldalról. Saját kadarka borai már kétszer nyerték el Kecskemét Város bora címét. Ahogyan a méltatója is hangsúlyozta: nemcsak elbeszélő borász, hanem tevékenységével is a minőséget valósítja meg. Oszlopos tagja a Kunsági Borvidéknek. Tudását szívesen átadja, jó példa erre fia, Ákos is, aki már a nyomdokaiban halad.

Dr. Májer János többdiplomás szakemberként a szőlészet és a borászat területén tevékenykedik. 1995 óta vezeti a badacsonyi kutatóintézetet. Kutatási tevékenysége elsősorban a szőlő fajtaérték-kutatás, a szőlő talajerő-kutatás és a környezetbarát szőlőtermesztési módszerek fejlesztésére terjed ki. Egyetemi docensként tanít, és már közel kétszáz publikációt írt.

A díjak átadása után kötetlen beszélgetés következett borozással és állófogadással egybekötve.