Megduplázzák Bócsán a szálláshelyek számát

Hogyan lehetne még több turistát Bács-Kiskunba csalogatni? Egyebek mellett erről esett szó a napokban Bócsán megrendezett tanácskozáson. A helyi Hungarikum és Civil Házban a megye idegenforgalmi szakemberei gyűltek össze eszmecserére.

Jövő év elején, február 21–24. között a Hungexpo Vásárközpontban rendezik meg az Utazás Idegenforgalmi Szakvásárt, melynek Bács-Kiskun megye lesz a díszvendége. A szakemberek a témák megvitatásánál hangsúlyozták, hogy a térségi borokra, a gyógyfürdőkre, a rendezvényeikre, a kerékpáros túrák kiterjedt útvonalaira és a múzeumok kínálatára kell a figyelmet ráirányítani.

A megye idegenforgalommal foglalkozó szakemberei legközelebb is Bócsán találkoznak. November 10-én rendezik meg a Bócsator Böllérfesztivált. A falu számára ez jelentős rendezvény, melyen nemcsak a helyi böllérek képviseltetik magukat, hanem a környékbeli településekről is érkeznek a disznóvágásban járatos emberek. Az idei eseményre eddig 15 csapat jelentkezett. Azok, akik étkezési jegyet váltanak, megkóstolhatják a csapatok által készített hurkát, kolbászt is. Egy mexikói delegáció is bejelentette részvételét a Bócsatoron.

A településen komoly fejlesztési lehetőségként tekintenek a falusi turizmusra. A közelmúltban ugyanis az 1800 fős településről 11-en nyertek egy uniós turisztikai pályázaton. Közülük kilencen falusi szálláshelyet bővítenek, egyvalaki interaktív bemutatótermet épít, egy nyertes cég pedig bócsai ugyan, de Soltvadkerten akar szállást építeni. A jelenlegi több mint száz turisztikai férőhely hamarosan megduplázódik. A falu honlapján 27 csomagot ajánlanak a falusi turizmus után érdeklődőknek. Ezen nemcsak a falu környékét ajánlják a bócsaiak, hanem a környék, Kiskunhalas, Soltvadkert, Kecel, Kiskőrös rendezvényeit is.