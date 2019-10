Megalakul az új közgyűlés Kecskeméten, emelhetik a tiszteletdíjakat

Csütörtök délelőtt tartja alakuló ülését az új kecskeméti képviselő-testület. Döntenek az alpolgármesterekről, a bizottsági tagokról és a fizetésekről, és változhat az szmsz, például a napirend előtti felszólalások helyett napirend utániak lehetnek majd.

Eggyel kisebb lesz a korábbihoz képest a kecskeméti képviselő-testület létszáma: mint megírtuk, a lakosság csökkenése miatt most már nem 15, hanem csak 14 egyéni kerületben választottak képviselőt, kompenzációs listáról pedig összesen 6-an szerezhettek mandátumot. A közgyűlésnek a polgármester is a tagja, így összesen 21 tagú a testület.

A Fidesz-KDNP jelöltjei 8, míg az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület indulói 6 kerületben nyertek, kompenzációs listáról pedig mindkét oldal 3-3 képviselőt delegálhat a testületben. Az erőviszonyok így igencsak megváltoztak: míg az előző ciklusban a városvezető Fidesz-KDNP-nek nagy többsége volt (16-6), most ez jóval kisebb (12-9) lett.

A csütörtöki alakuló közgyűlést a Városháza dísztermében tartják, 9 órától. A program szerint először a helyi választási bizottság elnöke ad tájékoztatást a választás eredményéről és adja át a megbízóleveleket. Ezután előbb Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, majd a képviselők tesznek ünnepélyesen esküt, majd a polgármester ismerteti programját.

Az ülésen szavaznak arról is, hogy a most induló ciklusban hány alpolgármestere legyen a városnak. Eddig négy volt, a polgármester most ötöt javasol megválasztani. Kettőt a testület tagjai közül főállásúnak (Engert Jakabnét és dr. Szeberényi Gyula Tamást, mindkettő Fidesz-KDNP), és szintén főállású alpolgármesternek szeretné a polgármester Falu György Tamást, aki az előző ciklusban a Fidesz-KDNP színeiben volt képviselő, most viszont nem indult, és a listán sem szerepelt. Külsős, társadalmi megbízatású alpolgármester lehet ismét Gaál József és dr. Homoki Tamás, ők az előző ciklusban is betöltötték a tisztséget, és Szemereyné Pataki Klaudia most is indítványozza őket megválasztani.

Napirenden lesznek az illetmények, költségtérítések is. A polgármester illetményének megállapítását az önkormányzati törvény szabályozza, ez alapján 997 ezer 200 forintban kell megállapítania a testületnek és 149 ezer 580 forintban a költségtérítését. Az alpolgármestereknél annyi mozgástere van a képviselő-testületnek, hogy a főállásúak illetményét a polgármester illetményének 70-90 százalékában szabhatja meg, a javaslat most Kecskeméten a felső határ, azaz 90 százalék, 897 ezer 500 forint. A társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja a javaslat szerint 448 ezer 740 forint lenne. Döntenek az alpolgármesterek költségtérítéséről is.

Az szmsz is több ponton változhat. Egyik módosítás szintén a tiszteletdíjakról szól, a képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok esetében 11 százalékos emelés lesz, ha megszavazzák. Így egy képviselőt havi bruttó 150 ezer illeti meg, emellett ha dolgozik egy bizottságban, további 67 ezer 500, ha még egyben, további 37 500 forint. A bizottsági elnökök és tanácsnokok pedig 135 ezer forintot kaphatnak majd.

Újdonság lehet – ha megszavazza a közgyűlés–, hogy megszűnhetnek a napirend előtti felszólalások, a javaslat szerint a város életét vagy a közgyűlés munkáját érintő kérdésekben a napirendi pontok megtárgyalása után szólalhatnak majd fel a képviselők, az eddig is megszabott (bár gyakran túllépett) 3 percben. Az indoklás szerint ezzel a módosítással tervezhetőbbé válik a közgyűlés munkája, és a meghívott vendégek is jobban ki tudják számolni, mikor kerül sorra az őket érintő napirendi pont.