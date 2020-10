Még nem késő: így dobd fel a gyerekszobát az iskolára!

Az iskolakezdés minden gyerkőc számára nagy dolog. Akár azért, mert most kezdi, akár azért, mert ezzel véget ér a nyári pihenés, és újra vissza kell ülni az iskolapadba, mindenképp rá kell hangolódni, amiben a gyerekszoba kialakítása sokat segíthet. Amikor kezdődik a nyár, mindenki elpakolja az iskolatáskát, a könyveket és a füzeteket, sőt, talán még az íróasztalt is letakarja, hogy ne is emlékeztesse az iskolára vagy a tanulásra. Azonban ahogy végéhez közeledik a nyár, bizony le kell porolni azokat a könyveket, és el kell kezdeni ráhangolódni az új tanévre.

Ebben segíthet, ha a gyermekünkkel együtt megyünk vásárolni, beszerezzük az új füzeteket, tanszereket, iskolatáskát, de a szoba átalakítása is nagyban hozzájárulhat, hogy vidáman és ne kelletlenül kezdje az új iskolaévet. Persze a nyár hangulatától nehéz szabadulni, és bár elkezdődött az év, mégis sokat tehetünk, hogy a gyermekünk újra visszazökkenjen az iskolapadba. A nagyobb bútorok és a tanszerek ilyenkor már biztosan mind beszerzésre kerültek, de egy kisebb vagy nagyobb átalakítás a gyerekszobába csodára lehet képes.

Teljes átalakítás vagy csak pár kiegészítő?

Ahogy közeledik az ősz, sokan csak előpakolják gyermekük iskolaszereit, esetleg új asztalt vagy széket vesznek, és ezzel le is tudják a felkészülést. Pedig egy nagyobb átalakítással könnyebb a gyerkőcöket ráhangolni az új vére. Ha még nem tettük meg, gondolkodjunk el rajta, hogyan lehetne a gyerekszoba bútorait úgy átrendezni, hogy otthonosabb legyen, és jobb teret biztosítson a tanuláshoz. Ezzel is jelezhetjük gyermekünknek, hogy véget ért egy korszak, és jön egy újabb. Az íróasztalt helyezzük az ablak közelébe, esetleg a polcokról a játékokat és a könyveket pakoljuk át, hogy a könyvek legyenek lejjebb, vagy közelebb az íróasztalhoz.

Persze nem feltétlen kell nagyobb átalakításban gondolkodni, az is előfordulhat, hogy pár kiegészítővel is elérhetjük az őszi hangulatot. A függöny, az ágynemű vagy az ágytakaró cseréje is sokat segíthet, de akár egy új lámpa is megalapozhatja, hogy gyermekünk átérezze, véget ért a nyár, és indul az ősz. Kisebb gyerkőcökkel érdemes lehet elindulni őszi terméseket gyűjteni, amiket aztán kit tudnak tenni a szobájukban, akár az ablakpárkányra vagy az asztalra. De az is elég lehet, ha a falat dobjuk fel valami újjal.

Mi kerüljön a falra?

Egy kis átalakítás a falaknak sem fog ártani. Ahol esedékes a festés, és magunk szeretnénk csinálni, érdemes bevonni a gyerkőcöket is a munkába, és akár a szín kiválasztásába is. Nagyon divatos manapság, ha nem csak egy színben gondolkodunk. De a több szín helyett választhatunk tapétát is, amit elég lehet akár csak az egyik falra feltenni, de egy-egy tapétacsík is csodás, új hangulatot teremthet. Ma már vannak külön kisfiús és kislányos tapéták is, de gyerekszoba esetében is számos lehetőség van fali poszterre is. Egy jól megválasztott poszter nagyon fel tud dobni egy szobát, ebben érdemes a gyerkőc véleményét is kikérni, különösen, ha csemeténk már nagyobb.

De az iskolakezdési hangulatot nem csak komoly átalakítással érhetjük el. A falra egy krétával írható vagy mágnese táblát is felakaszthatunk. Készíthetünk egy napi rutin táblát is a falra, aminek a segítségével könnyebben vezethetjük rá gyermekünket az új napi feladatok elvégzésére. Egy barkácssarok kialakítása is jó ötlet lehet, ha a gyerkőcünk szeret alkotni, amik aztán a falra is kikerülhetnek, akár házi kiállítást is rendezhetünk belőlük.