Még mindig sok az idős a kecskeméti piacon

A tapasztalatok szerint az idősek egy része nem törődik a pénteken kihirdetett kijárási korlátozásokkal, vagy nem tud róla: a kecskeméti piacra információink és tapasztalataink szerint is sok nyugdíjas kiment 9 óra előtt.

A kijárási korlátozásról szóló, pénteken kihirdetett és szombaton hatályba lépett kormányrendelet elég egyértelműen szabályozza, hogy a nyugdíjasok mikor mehetnek bevásárolni. A jogszabály kimondja: „Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9 óra és 12 óra közötti időben látogathatja”. Erre szórólapokkal hívták fel a figyelmet a kecskeméti Budai utcai piacon is szombat reggel. A szórólapon az is szerepel, hogy a jelzett időszakban 65 év alattiak nem is tartózkodhatnak a piacon.

– Egyáltalán nem tartják be a rendeletet, senkit nem érdekel. Úgy mennek az idősek, ahogy akarnak. Ha az ember szól nekik, elküldik melegebb éghajlatokra – számolt be tapasztalatairól a piac biztonsági őre fél 9 körül. Ő reggel 6 órától a csarnok bejáratánál állt, és osztotta a szórólapot. Mint mondta, rengeteg idősnek szólt, hogy nem mehet be, de nem álltak meg, sőt, jópáran szidták vagy megjegyzést tettek. – Meg nem akadályozhatjuk a belépést, személyi igazolványt nem kérhetünk, nem vagyunk hatóság. Csak figyelmeztetünk és kérjük, hogy tartsák be a rendeletet. Úgy hallottuk, később jönnek a rendőrök, ők intézkedhetnek csak – folytatta a biztonsági őr, hozzátéve: csak két idős látogató fordult vissza, bár tudták, hogy szabály szerint csak 9 óra után piacozhatnának, gondolták, megpróbálják, de végül a figyelmeztetés hatott rájuk. – A legtöbben azt mondják, hogy mi értelme ennek az egésznek, hiszen az idősek korán kelnek, akkor érnek rá vásárolni, miért várjanak 9 óráig – összegzett a piac biztonsági őre.

Ottjártunkkor már nem volt nagy nyüzsgés a piacon, de így is láttunk több idős vásárlót. Párat igyekeztünk megkérdezni, tud-e a rendeletről, és ha igen, nem kívánta-e kicsit későbbre időzíteni a piacozást, de nem akartak nyilatkozni. Közben a hangszóróból többször elhangzott, hogy melyik korosztály mikor vásárolhat. Gyimesi Albertné Margit viszont szinte pontosan 9 órára érkezett, és ő azt mondta, örül a kormány döntésének, a maga részéről komolyan veszi a korlátozásokat, és be is fogja tartani – még akkor is, ha így nem tud vásárolni a kedvenc árusaitól. – Nagyon helytelennek tartom, hogy más idősek nem tesznek így, jó lenne, ha ellenőriznék, szankcionálnák a szabálysértéseket – jelentette ki.

A megszólított árusok azt mondták, kora reggel rengetegen voltak a piacon, fiatalok és idősek egyaránt, olyan volt, mint egy szokványos piaci nap. – Ennek semmi értelme. Idáig azt mondták az időseknek, maradjanak otthon, akkor most miért csődítik ki őket a piacra? Én értem, hogy nem kötelező jönniük, hogy nem ez van a rendeletben – de úgy érzem, sok nyugdíjas felhívásként értelmezte, hogy induljanak el vásárolni – mondta egy árus, aki szerint nem biztos, hogy a pénteken kihirdetett kormányrendeletet sikerült jól elmagyarázni az érintetteknek, és lehet, hogy több időst felbátorított, hogy mostantól nem feltétlen kell otthon maradni. Egy hölgy árusnak arról viszont pozitív tapasztalata volt, hogy a vásárlók többé-kevésbé tartják a távolságot, nem állnak közel hozzájuk és egymáshoz sem.

Mire az interjúkkal végeztünk, jócskán elmúlt 9 óra, több idős vásárló érkezett ekkor. Az is igaz viszont, hogy 65 év alattiak is jócskán voltak ekkor a csarnokban, tehát a rendelet ezen előírásának betartatása is még nehézségekbe ütközik. Aki egyébként a rendelet ellen vét, szabálysértést követ el, a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege 5 ezer, a legmagasabb pedig 500 ezer forint.