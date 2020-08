Még mindig kérdéses, hol lesz a rendőrség Baján

Szerda délutánra hívott össze rendkívüli testületi ülést Baja polgármestere, Nyirati Klára (Momentum). Egyetlen napirendi pont került a testület elé a Bajai Rendőrkapitányság új épülete megvalósításának támogatásáról és egy korábbi határozat hatályon kívül helyezéséről.

Mint arról a Petőfi Népe is beszámolt, a Bajai Rendőrkapitányságnak új épületre van szüksége, a jelenlegi már életveszélyes. Bár egy korábbi ülésen egyhangúlag megszavazta a testület a Galagonyás melletti, a Sugovica-parthoz közeli területet a célra, a polgármester később bejelentette: szakértők vizsgálata alapján kiderült, hogy az adott terület alkalmatlan arra, hogy oda épüljön az új rendőrkapitányság.

Nyirati Klára tegnap tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 15-16 területet néztek meg az elmúlt napokban és ezek után két helyszín maradt.

– A két területet egy delegáció vizsgálta meg, amely Budapestről érkezett, és négy képviselő is egyetértett abban, hogy két területet találtak alkalmasnak, a lakosság jelzéseit is figyelembe véve, a többi kiesett, mindez szakmai szempontok alapján – mondta Nyirati Klára polgármester. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke, Hornyák József (Jobbik) az ülésen bejelentette, hogy érkezett részükre egy módosító javaslat, amit a bizottság elfogadott. Ennek értelmében kérik a polgármestert arra, hogy az előterjesztés második pontja egészüljön ki azzal, hogy: „Felkérik a polgármestert és a rendőrséget, valamint a döntési szerveket, hogy még további négy ingatlannal bővítsék ki a lehetséges rendőrségi épület helyét”. Jelezte azt is, hogy a bizottsági tagok megszavazták ezt a javaslatot, a polgármester viszont nem tűzte napirendre.

Hajdú Miklós (MSZP) alpolgármester a végső döntés előtt hangsúlyozta: a cél olyan területet átadni a rendőrség részére, ami az önkormányzatnak a lehető legkevesebb kiadásába kerül. Azért született a plusz négy ingatlanra vonatkozó javaslat, hogy ezt a helyzetet önkormányzati ingatlan átadásával oldják meg. Mint fogalmazott, sajnálatos, hogy ezek az ingatlanok nem megfelelőek.

A tegnapi rendkívüli ülésen arról döntöttek, hogy majd ma bejárják a két lehetséges helyszínt: a Deszkás utcai kollégium területét és a Szent Antal utcai területeket.