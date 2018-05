Még lehet jelentkezni a középiskolai képzésekre Kalocsán

A 2018-19-es tanév lesz az első, amikor a Kalocsai Szent István Gimnázium szakirányokra bontott képzéssel kezdi meg a kilencedikesek oktatását.

– A létszámok úgy alakultak, hogy egészen biztosan három osztály indulhat el a következő tanévben is. A társadalomtudományos és a természettudományos képzés tömörül majd egy osztályba, valamint az emelt óraszámos angol és német nyelvi képzés egy másikba. Szintén külön osztály számára kínáljuk majd a műszaki és informatikai ismeretekre koncent­ráló képzésünket is – vázolta Perity Lajos igazgató, aki hozzá­tette: az alapszintű programozás oktatására is felkészültek.

Az intézményvezető tájékoztatása alapján a szakirányaik többsége, így a társadalom- és természettudomány, valamint az informatika és az angol gyakorlatilag megtelt. Pótfelvételit az egyelőre kisebb létszámmal álló műszaki és német szakirányokra hirdettek.

A Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ugyancsak rendelkezik szabad helyekkel néhány képzésére.

– A rendkívüli felvételi eljárásról tudni kell, hogy a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert ilyenkor az már nem központilag történik. Fontos, hogy a tankötelezett korú tanulóknak kötelező jelezni az iskolaválasztást abban az esetben is, ha sikeres volt a felvételi vizsgájuk – szögezte le Bekéné Deutsch Ágnes tag­intézmény-vezető.

A szakgimnázium és szakközépiskola a rendkívüli felvételi eljárást a 2018/19-es tanév kilencedik évfolyamán induló osztályaira hirdette meg. A szakgimnáziumban egészségügy, vendéglátóipar és turisztika ágazatokra várnak jelentkezőket, míg a szakközépiskolai képzésben pincér és szakács szakmákat lehet tanulni.