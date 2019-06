Még határozottabban fellépnek az ittas vezetőkkel szemben Baján

Kivételesre értékelték a megyei rendőrvezetők a bajai kapitányság tavalyi évi munkáját. A városatyák ugyancsak dicsérték a rendőrök ténykedését és eredményeiket a múlt évi beszámoló elfogadásakor. A kapitány idei teendőikről szólva a közlekedők fokozott ellenőrzését ígérte. Ezt többen, megyei akciókkal is kiegészítve teljesítik, egyebek mellett a mobil sebesség-ellenőrző technikát bevetve – ígérte András István.

Jó irányba változott a közbiztonság és a bűnügyi helyzet. Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, operatív – esetenként titkos eszközöket is alkalmazó – csoportjuk a felderítésben volt eredményes, így tudták felszámolni a legnagyobb drogterjesztő csoportokat. Egyebek mellett így összegezte a múlt évet értékelve, évtizedes tendenciákat is megemlítve, András István ezredes. A bajai rendőrkapitány éves beszámolójában azt is kiemelte, hogy a térségben folyamatosan jelenlévő egyéb rendőri szervezetek visszatartó erőt jelentettek, és információkkal is segítették őket. A közlekedés terén azonban akad javítanivaló – vélekedett a kép­viselő-testület legutóbbi ülésén a bajai főrendőr.

– Nőtt az utóbbi években a gépjárművek száma a területen. Nekünk az a célunk, hogy a balesetek száma ne nőjön hasonló mértékben. Viszont a személysérüléses balesetek száma Baján 67 volt, ami növekedést jelent, és a sérültek száma is nagyobb az előző években tapasztaltnál. A halálos baleset száma négyre emelkedett háromról – számolt be a nem éppen rózsás állapotokról András István. A kapitány kiemelte: a legveszélyeztetettebb az 55-ös és az 51-es főút, itt a legtöbb a baleset, ezért itt a legtöbb az ellenőrzés, a sebességmérés is, mert sok esetben a gyorshajtás a balesetek oka.

– Nem tudtuk elérni, hogy az ittasan okozott balesetek száma csökkenjen. Az alkoholszondával tavaly elcsípettek száma is nőtt. Az elmúlt kilenc évben Baján 1207 pozitív szondázás volt. Ez több mint Szeremle lakossága! Ebben az időszakban illetékességi területünkön 3685 ittas vezetőt fogtunk, tavaly 316-ot. Ezt csökkenteni kell! Ezért fokozott ellenőrzésekbe kezdtünk, a közlekedésrendészeti osztály létszámát megnöveltük. Örömmel mondhatom, hogy idén az első öt hónapban egyetlen ittas balesetet okozó volt. Ő is gyalogosan. Nem állunk le az akciókkal, a megyei forgalom-ellenőrző alosztálytól a motorosokat rendszeresen idekérjük, 10-12 fővel lesznek itt, a mobil sebességmérővel is ellenőrizni fogjuk a forgalmat. Jelen kell lenni, mérni és intézkedni kell – közölte a rendőrkapitány. András István 2018-as rekordokat is megemlített, eszerint a legmagasabb véralkohol-koncentráció 2,84–2,97 között mozgott – egy felboruló kismotoros produkálta –, ami a halálos dózishoz közeli érték, a legmagasabb mért sebesség lakott területen kívül 177, Baján belül pedig 110 km/óra volt.

Bajai adatok