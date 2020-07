Mecénás segítségével tanulhatnak angolul

Példaértékű kezdeményezés indult el a fülöpjakabi általános iskolában.

Egy helyi mecénásnak köszönhetően elkezdődik ősztől az angol nyelv oktatása angol anyanyelvű tanárok irányításával – tudtuk meg Csankovszki Tibor tagintézmény-vezetőtől. Elmondta, hogy a Fülöpjakabhoz kötődő üzletember, Füzesi Attila tízmillió forinttal járult hozzá a helyi gyerekek idegen nyelvi képzéséhez. Ez az összeg az iskola teljes költségvetésének a duplája – hangsúlyozta az igazgató, aki abban bízik, hogy gyümölcsöző kapcsolat indul el támogatójuk és az erre a célra létrehozott iskolaalapítvány között.

Csankovszki Tibor arról is beszámolt, hogy a helyi igényeket felmérve döntöttek az angolnyelv-oktatás elindítása mellett, így egy budapesti nyelviskola tanárai járnak ősztől Fülöpjakabra, akik csak angolul beszélnek majd az elsőtől hatodik osztályos diákokkal. Azt is megtudtuk, hogy eddig negyedik osztályban kezdődött el az idegen nyelv, vagyis a német oktatása a fülöpjakabi iskolában. Legtöbben azonban az angolt választották, kihasználva ezt a különleges lehetőséget. Csankovszki Tibor érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy az idei tanévben 76 gyermek járt a fülöpjakabi iskolába, a következő tanévben tízzel többen lesznek.

A hosszú távú előrejelzések is biztatóak, hiszen az óvodában is folyamatos a gyermekutánpótlás. Az igazgató örömmel számolt be arról is, hogy a tőlük elballagó diákok nagyszerűen megállják a helyüket a középiskolákban. Abban bíznak, hogy a nyelvoktatásnak köszönhetően a jövőben még jobb esélyeik lesznek. Az alapítvány az idegen nyelv oktatása mellett szeretne nagyobb lehetőséget biztosítani a fölzárkóztatásra is, ezért gyógypedagógus alkalmazásával is segítené az iskolát.

Borítóképünk illusztráció.