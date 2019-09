Mazsorettek találkoztak Kecskeméten

Szombaton tartották az I. Kecskeméti Mazsorett Találkozót, amelyen a hírös városi ifjú növendékek is megmutatták magukat.

A találkozónak nem titkolt célja volt, hogy a műfajt népszerűsítsék Kecskeméten. A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban az országban is hírnevet kivívó Kiskőrösi Mazsorett Együttes két csoportja is fellépett, de mellettük bemutatkoztak a botforgatással még csak nemrég óta ismerkedő kecskeméti mazsorettek is, így a Hunyadi János, a Lánchíd Utcai és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csoportja is. Rajtuk kívül óvodások és iskolások műsorai színesítették a Széchenyiváros Hete szombati forgatagának műsorát.