Matkói anyukák is részt vettek a szemétszedésben, kisgyerekkel a hátukon

Matkón tizenöt éve összeállnak az önkéntesek, és összeszedik a bekötőút mentén a szemetet. Szombaton két, kisgyermekét a hátán hordozó anyuka is kivette a részét a munkából.

Kósa Katalin gyermekkora óta Matkón él, nagyon szereti a falusias hangulatú városrészt és szívesen tesz azért, hogy szebb és rendezettebb legyen. 2006 óta családjával, barátaikkal és a csatlakozni kívánó matkóiakkal évente összegyűjtik a szemetet Matkó határa és az 54-es főút között, a közel 3 kilométeres bekötőút mentén. A tizenöt év alatt mindössze kétszer maradt el a megmozdulás, tavaly a járványügyi helyzet miatt, idén viszont már újra megszervezték. Ezúttal dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is segített a közel húsz lelkes önkéntesnek, akik a gyerekek nagy örömére teljesen környezetbarát módon, lovaskocsin érkeztek az akció kezdőpontjára.

– Nemcsak a szemétszedésről van szó, amit mindannyian fontosnak tartunk a környezetünk miatt. Ez egy közösségformáló, csapaterősítő esemény is egyben, melyet minden évben meghirdetünk a közösségi oldalon, meg plakátokon. Nekem a tizenöt év alatt született három gyermekem, ők is mindig tevékenyen kiveszik belőle a részüket – mondta mosolyogva Katalin, akinek a hátára erősített hordozóban tizennégy hónapos kislánya, Anna is „segített”, vagyis inkább jót kirándult. Az édesanyától azt is megtudtuk, hogy ha az idejük vagy az időjárás engedi, a reptéri úthoz vagy a nagy tölgyhöz is el szoktak sétálni, hogy ott is zsákokba gyűjtsék az eldobált hulladékot. A nap végére általában egy négy köbméteres konténer meg is telik.