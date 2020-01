Máté helyesírásban és szövegértésben is a legjobbak között van

A hatodikos kecskeméti diák és csapattársai másodikak lettek egy olvasást népszerűsítő versenyen. Bukovszki Máté elárulta, hogy kedvencei a szövegértési feladatok.

Bukovszki Máté, a Kertvárosi Általános Iskola 6. osztályos diákja ismét bizonyította, hogy kiváló helyesíró és szövegértő. Kulcsár Marianna magyar irodalom és nyelvtan szakos tanárnő tanítványa korosztályában elsőként jutott tovább a megyei fordulóba a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen. A megyei fordulót január 23-án tartják. Máté a maximumot adja bele, így minden esélye megvan arra, hogy az országos megméretésig eljusson. A versenyen van tollbamondás, helyesírás és szövegértési feladat is.

– A kedvenceim a szövegértési feladatok, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy tudjunk helyesen írni. Ezért mindkét területre nagy hangsúlyt fektetek a tanulás során. Mariann nénivel az iskolában órák után készülök a versenyekre, de otthon is sokat gyakorolok. A versenyeken inkább az írásbeli feladatokat szeretem – árulta el Máté.

A fiatal tehetség a Lotz János versennyel párhuzamosan készül az Édes anyanyelvünk nyelvműveltségi verseny Bács-Kiskun megyei fordulóira. Az első megméretésre a napokban kerül sor.

Máté azonban más területen is remekelt a közelmúltban. Országos második helyezett lett csapatával egy olvasást népszerűsítő szövegértési versenyben. Részt vett két diáktársával egy Petőfi kutatómunkára alapuló országos versenyen is.

A többhetes komoly munka eredményét a csapatnak egy képes prezentációban kellett összefoglalnia, melyet egy diákkonferencián mutattak be. A kutatómunka széles körű tudást igényelt.

– Nagyon élveztük a kutatómunkát – mesélte Máté. – Mivel Petőfi szerette szülőföldjét, a Duna-Tisza közét – népnyelven a Kétvízközét –, így ezen tájegységet vettük alapul. A kutatásaink során feldolgoztuk a tájra jellemző állat- és növényvilágot, az itt élő emberek szokásait, beszédmódját, a táj jellegzetes épületeit. Ezeket összevetettük Petőfi a Kétvízközén és a Duna-Tisza közéről írt verseivel. A versek alapján kitértünk a népi szólásokra, népi viseletre, népi gondolkodásmódra, a népdalokra, a megzenésített Petőfi-versekre. A munka során megtudtuk, mi volt a költő kedvenc étele. Végül megalkottuk a költő Facebook-profilját. A kutatómunkánk végeredményét, a tapasztalatokat Petőfi 12 pontja a Kétvízközén címmel összegeztük a híres 12 pont mintájára – részletezte.