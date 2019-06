Hétszáz varrógépet gyűjtött össze a Szilberhorn házaspár

A kadafalvi Szilberhorn házaspár közel húsz évvel ezelőtt kezdett varrógépeket gyűjteni. Magánkollekciójuk mára mintegy hétszáz darabot számlál, ezzel hazánk legnagyobb varrógépgyűjteményével büszkélkedhetnek. Háztartási, ipari és játék varrógépek egyaránt sorakoznak polcaikon. A hazai gyártmányú gépek mellett szovjet, lengyel, német, amerikai, kanadai, francia, de kínai és ausztrál varrógépek is megtalálhatóak gyűjteményükben, mely tavaly bekerült a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba.

Hazánk legnagyobb varrógépgyűjteménye Kadafalván, a Szilberhorn házaspár birtokában található. Szilberhorn Gábort és feleségét, Erzsikét közel húsz évvel ezelőtt ragadta magával az öntöttvas szépsége. Eleinte vasalókat kezdtek gyűjteni, majd egy internetes aukción, véletlenül botlottak bele egy varrógépbe. Szerelem volt első látásra.

– Méhészettel foglalkozunk, amit az év viszonylag rövid időszakában lehet intenzíven művelni, márciustól szeptemberig. Miután a gyerekek kiröppentek, szabadidőnkben elmélyedtünk az internet világában, és rábukkantunk először a vasalókra, majd a varrógépekre. Az öntöttvas olyan csodálatosan szép tud lenni – mondta Szilberhornné Erzsike, majd hozzátette: korábban is gyűjtöttek már tárgyakat férjével, például mérlegeket és könyveket. Utóbbiból mintegy 15 ezer darabos saját könyvtár összejött már. Mégis valami különlegesebb kollekcióra vágytak, az országban pedig tudomásuk szerint alig féltucatnyian foglalkoznak varrógépgyűjtéssel.

– A gyűjtés szenvedély. Biztosan érdekes bélyegeket is gyűjteni, de azt sokan csinálják. Mi egyedibb tárgyakból szerettünk volna gyűjteményt összeállítani. Páratlan érzés megszerezni például egy játék varrógépet, melyből keveset gyártottak, és abból a kevésből is csupán néhány darab maradt fent – fejtette ki lelkesen a feleség, majd büszkén mutatta játékvarrógép-kollekciójuk legkülönlegesebb darabjait. A tekerés közben zenélő modellt, valamint egy, az 1900-as évek elején gyártott, Müller gépet, amihez eredeti dobozában jutottak hozzá, mely a varrógép mellett annak leírását, szabásmintákat, csipkéket, egy öltöztethető babát és varróeszközöket is tartalmaz.

– A papírdoboz igazi kuriózum egy gyűjtő számára, hiszen azt felbontás után többnyire kidobták. Ez azért maradhatott meg, mert nagy valószínűséggel a kislány, aki ajándékba kapta, nem sokat játszhatott vele – mondta.

A Szilberhorn házaspár gyűjteménye jelenleg hétszáz varrógépet számlál, melyek között legnagyobb számban háztartási és játék varrógépek találhatóak, valamint néhány ipari – kalap-, kesztyű-, csizmavarró és szűcsgép – is sorakozik polcaikon. Zömüket internetes aukciókon vásárolták, elmondásuk alapján átlagosan 1 és 5000 euró között lehet antik varrógépekhez hozzájutni.

– Van olyan varrógépünk, melyet egy forintért vettünk. Egy asztalból kivett gépfej, szépen kiglancoltuk. Más nem licitált rá, így a kikiáltási ár nem emelkedett. Szégyelltük egy forintért elhozni a hirdetőtől, úgyhogy vittünk neki ajándékba mézet – mesélte a feleség.

A házaspár kollekciója márka és kor tekintetében is széles skálán mozog. A hazai gyártmányú gépek mellett szovjet, lengyel, német, amerikai, kanadai, francia, de kínai és ausztrál varrógépek is megtalálhatóak gyűjteményükben.

– A legrégebbi gépünk egy 1863-as, francia varrógép. A közös kedvencünk azonban az 1864-es, amerikai gyártású Shaw&Clark. Gyönyörű. Az első varrógépeket kézzel festették, de a századforduló előtt már elkezdték matricázni azokat. Ez kézzel festett, emellett érdekessége még, hogy egyszálas gép, tehát mint a zsákvarrásnál, olyan öltést, oldható kötést készít. A kétszálas kötést nem lehet oldani, az jóval gyakoribb – fejtette ki Szilberhorn Gábor, aki hozzátette: személyes kedvence egy kis Bijou varrógép.

– Ennek különlegessége, hogy egy nagy, Original Express varrógépnek a kicsinyített változata, de sokkal masszívabb, vastagabb anyagból készült, mint nagy testvére – magyarázta felesége, aki elmondta: tapasztalatai alapján a legközismertebb varrógépmárka a Singer, ám az a gyűjtők számára kevéssé érdekes.

– Számunkra az az izgalmas, amiből kevés van. 1851-ben indult a Singer varrógépek gyártása Amerikában. Isaac Merritt Singerről azt szoktuk mondani, hogy nem ő találta fel a varrógépet, hiszen előtte is voltak próbálkozások, de nagyon ügyes kereskedő volt. Mi nem gyűjtjük kifejezetten a Singereket, persze van egy pár – mondta mosolyogva a feleség, majd közel tucatnyi Singer gépet mutatott kollekciójukból.

A gyűjtemény varrógépeit a házaspár maga restaurálja. Elmondásuk alapján mindegyik működőképes, de bevarrni nem szokták.

Szilberhornék szívének különösen kedvesek a hazai gyártású varrógépek.

– Magyarországon 1893-ban indult a varrógépgyártás az Első Magyar Varrógép- és Kerékpárgyár RT.-ben. A gyártáshoz szükséges technológiai berendezéseket, tudást és pénzt a német Frister és Rossmann cég biztosította. 1896-ban védjegyeztették az Adria feliratot. Ezen időszakból szinte minden modellből beszereztünk egyet – közölte büszkén a férj. A háború idején a varrógépgyártás szünetelt, hiszen a precíziós gyárak többségét átalakították fegyvergyártásra.

– 1929-től kezdtek újra varrógépet gyártani a Weiss Manfréd Művekben Csepel 31 felirattal a német Pfaff-tól vásárolt licenc alapján, 1954-től megjelentek a Pannónia gépek. 1963-ban pedig a KGST szakosodása ürügyén drámai döntésként a háztartási varrógépek gyártását átszervezték a Szovjetunióba – magyarázta Szilberhorn Gábor, aki a gyűjtemény hazai gyártású darabjai közül az 1948-as Csepel 30-as, közismert nevén Vörös Csepel varrógépet említette legnagyobb büszkeségükként.

– A maga korában a Vörös Csepel igencsak exkluzív gépnek számított. A mi modellünk érdekessége többek között, hogy a pedálon nem a WM-jelzés, azaz a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek jele látható, hanem az RM monogram olvasható, mely a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek jelzése, ami nagy ritkaság – magyarázta a férj.

Tavaly Szilberhornék varrógépgyűjteménye bekerült a Bács-Kiskun Megyei Értéktár kulturális örökség kategóriájába.

– Tudomásunk szerint nincs másik varrógépgyűjtemény az országban, melyet felvettek a megyei értéktárba – mondta büszkén Szilberhorn Gábor, majd felesége vette át a szót.

– Azért is fontos a varrógépgyűjtés, mert egyszerűen elvesznek a varrógépek. Eladják vasáruként, kidobják, eltűnnek. A mi hivatásunk, feladatunk, hogy ezeket megmentsük, hiszen egy egészen egyedi szemszögből, de a varrógépek is a történelemről mesélnek számunkra – mondta Szilberhornné Erzsike.