Egymilliót már elsóztak Kalocsán a hó miatt

Kedden a hajnali óráktól kezdve szórták a járdákat, tereket, kerékpárutakat és a forgalmasabb utcákat a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Kft. munkatársai, miután keddre virradó éjjel több centiméternyi porhó hullott a térségben.

Az erősebb szél sok helyen hóátfúvást, a nem csituló havazás pedig letaposott havas szakaszokat eredményezett. A hótúró gépekkel reggel hét-nyolc óra körül kellett elindulni, mert a csapadék mennyisége addigra megközelítette a kritikus öt centimétert.

– Úgy döntöttünk, hogy mindenhol szórni fogunk – számolt be Loibl László.

A letaposott szakaszokon ezzel a megoldással nem alakult ki jegesedés, csak vastag hókása, amin lassan haladva azért lehetett autózni.

– Most rendeltünk még 22 tonna sót, illetve van még útkálink, amivel a térköves területeket sózzuk; ezekre egymillió forintot költöttünk és szükség is van ekkora mennyiségre – számolt be a cégvezető, hozzátéve, hogy ebből a készletből a munka elvégzése után nem sok marad.