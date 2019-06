Második nekifutásra átadták az ivókutat a romkertben

Csütörtökön ünnepélyesen is átadták az egyébként már hetek óta működő ivókutat a kecskeméti főtéri romkertben.

Az ünnepségen Király József, a Városszépítő Egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy már 2008 elején felvetődött a terv, hogy dr. Kerényi József Kossuth- és Ybl-díjas építész javaslata nyomán több ivókutat telepítsenek a főtéren, a korabeli piacok helyén. Ezt az elképzelést egyesületük is támogatta, felkérésükre építész- és képzőművész doktoranduszok több tervet is kidolgoztak, a kész pályaművekről szavazás is volt (260 voks érkezett be), ám aztán a főtér felújításai miatt az egész program talonba került. Tavaly tavasszal viszont összefogtak a Porta Egyesülettel és az önkormányzattal.

Első lépésként a bokrok egy részét kivágták, a tűztövis­bokrokat pedig visszaritkították, hogy senkit ne csábítsanak a hangulatos hely vécéként történő használatára. A második lépés pedig az ivókút kiépítése és környékének rendezése volt, ezt idén tavasszal végezték el.

Maga a kút Bozóki István kiskunfélegyházi kőfaragó és Ulrich Gábor kecskeméti képzőművész közös alkotása, különlegessége, hogy a lézervágóval a KÉSZ acélszerkezet-gyárában kivágott dísz a szomszédos Barátok temploma főtérre néző lamellás körablakának méretarányos kicsinyített mása. A műre a Városi Támogatási Programon nyert forrást az egyesület. Karbantartásáról a Porta Egyesület fog gondoskodni.

Május közepére egyszer már meghirdették az ünnepélyes átadást, de a nagy eső miatt lefújták. Csütörtökön kánikulai időben ismételtek: a kutat jelképesen Király József adta át dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesternek, aki hangsúlyozta, az önkormányzat törekszik arra, hogy még több ivókút legyen a belvárosban.