Más világ jön majd a bajai közlekedőkre

Februártól változik a Szentháromság tér forgalmi rendje. Nem jó, ahogy volt, de sok szempontból a jelenlegi rendszer sem megfelelő. Van rá esély, hogy a jövő hónaptól életbe lépő sem nyeri el mindenki tetszését.

Karácsony előtt adtunk hírt arról, hogy a főtéri lezárások maradnak az új évre is, a városüzemeltetési bizottságban pedig január végén döntenek a Szentháromság tér forgalmi, valamint a városközpont parkolási rendjéről. Arról is beszámoltunk, hogy a hivatali álláspont szerint a nagy­átló lezárásával kialakított körforgalmi rendről addigra kellő tapasztalat gyűlik majd össze.

Az első idei munkahét kezdetén Nyirati Klára polgármester követ dobott az állóvízbe, amikor közösségi oldalán a fizetős parkolást megemlítve egyebek mellett azt írta, hogy panaszkodnak a boltosok a belváros bedugulására, „a gyönyörű, mediterrán hangulatú főtér átalakult az utóbbi időben szabadtéri garázzsá, sőt autóvásárrá”. Ezerszám születtek a közösségi médiában hozzászólások, vélemények, időközben kiderült, hogy közlekedési szakembert is megbízott a város a lehetséges megoldások számbavételére. Elemi erővel tört elő a fizetős parkolás elutasítása.

A vágyakban szereplő autó- és parkolómentes, sétálós városközpont képével szemben a várost kényszerűen naponta többször átszelők is véleményt mondtak, hiszen az otthon–iskola–munkahely–iskola–edzés–bevásárlás–otthon napi rutinok nem feltétlen illeszkednek a gépjárműmentes, illetve kisebb forgalommal terhelt jövőképbe, ám a gyerekes családok esetében kötelezettségként jelentkeznek.

Kevesebb szó esett a település szerkezetéről és úthálózatáról, a nehezen változtatható adottságokról. Egyszerű példát hozva: a Szentháromság tér elkerülésével a város déli feléből hogyan lehet megközelíteni a piacot? A Szent Antal utca–Jelky tér–Munkácsy–Kölcsey–Deszkás utca útvonal tűnik a legjárhatóbbnak, ám a Jelky tér átépítésnek megkezdése után bizonyára ez sem lesz egyszerű menet.

Arról pedig az elmúlt években is szerezhettek tapasztalatot a közlekedők, hogy az útakadályok, -lezárások mekkora dugókat okoznak. Ugyanis a korlátozástól nem lesz kevesebb a közlekedő. Manapság egy átlagos reggelen is több száz méteres kocsisor torlódik fel a Szent Antal utcán, de a Szegedi út bedugulása is komoly veszélyforrás.