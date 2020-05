Maruzsa Zoltán is részt vett egy faldekoráció festésében

Mintegy félmilliárd forintos beruházás zajlik a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskolájának épületegyüttesében.

A nagyszabású fejlesztést vette szemügyre Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerda délután. A politikus a helyi és tankerületi intézményvezetők, valamint a polgármester társaságában járta be az új emeletet, a készülő tantermeket, és az egyik faldekoráció megfestéséhez jelképesen maga is hozzájárult. Az iskola pályázati forrásból bővül, és ha a munkálatok helyszínei tavaly nem szenvednek többször is viharkárt, már átadhatták volna. Az államtitkár látogatása azt jelzi, hogy célegyenesbe fordult a hónapokat csúszó projekt.

A dr. Filvig Géza polgármester társaságában érkező Maruzsa Zoltánt Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerületi Központ igazgatója, Reiterné Fekete Magdolna, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola első embere, illetve a Kertvárosi intézményvezető-helyettesei, Török Krisztina és Arnold Adrien fogadták a helyszínen.

A sajtónyilvános bejárás során elhangzott: a tanke­rület lényegében befejezettnek tartja az épület bővítését és fejlesztését, ami az elektromos hálózat cseréjére is kiterjedt. A pályázati forrásból finanszírozott projektnek részét képezi az újonnan kialakított tantermek és a nyelvi labor felszerelése – ezek az eszközbeszerzések még folyamatban vannak, ahogy a vidám faldekorációk festése is.

Utóbbi munkához járult hozzá jelképesen Maruzsa, amikor a tanárok invitálására ecsetet ragadott és néhány csillagot festett egy hajnali égboltot mintázó folyosói képre. A politikus az iskola­vezetőkkel beszélgetve támogatásáról biztosította a félmilliárd forintos projektet, hangsúlyozva: a következő tanév első napjára az utolsó simítások alatt álló épületrészek is készen állhatnak a gyerekek fogadására.

A mintegy négyszáz fős intézmény az elmúlt évtizedben nőtte ki épületeit. A megemelkedett létszámot bővítéssel és nagyszabású fejlesztéssel oldotta meg az intézményt fenntartó Bajai Tankerületi Központ. A mintegy 500 millió forintos, pályázati forrásból plusz egy emeletet húztak fel az Ecetgyár utca felé eső, földszintes épületre, egy az egyben kicserélték az elektromos hálózatot, valamint a világítótesteket. Az új épületrészben hat új tanterem és egy nyelvi laboratórium kapott helyet – ezeket a következő hónapok során szándékoznak felszerelni, hogy legkésőbb a 2020/21-es tanévben birtokba vehessék a diákok, hangzott el az államtitkári látogatáson. Hasonló projektekből egyébként legalább száz zajlik jelenleg is az ország különböző területein, és ezekből – információink szerint – csak 14, köztük a Kertvárosi tart a lezáráshoz közeli fázisnál. Az építkezések során nem ment minden simán: tavaly májusban, aztán az év során többször is viharok rongálták meg a munkálatok helyszínét. A heves esőzések utáni kárelhárítást a kivitelező végezte, és mivel a cég megfelelő biztosítással rendelkezett, a helyreállítás nem vont maga után pluszköltségeket, csupán a befejezés határidejét kellett kitolni.