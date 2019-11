Március 15-én avatják újra Petőfi szobrát

Felújítják a kiskunhalasi Petőfi-szobrot. Az év elején szavazást hirdetett az önkormányzat arról, hogy maradjon-e a Petőfi-szobor a városban, a szavazás eredménye szerint a többség azt szerette volna, hogy maradjon. Ennek ellenére kedden leszerelték a szobrot a helyéről és elszállították.

Persze szó sincs arról, hogy az önkormányzat szembe menne a lakosság akaratával, sőt! A rézből készült szobrot azért emelték le a helyéről, mert mostanra jócskán megcsúnyult a felülete, itt-ott kisebb javításokra is szorul – mondta el a helyszínen újságíróknak Tóth Péter, a kiskunhalasi városháza Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályának vezetője.

– Egyeztettünk Mihály Gáborral, az alkotás készítőjével arról, hogy a szükséges restaurációs munkálatok és kiegészítések után, a jelenlegivel megegyező formában, bronzba öntve fog visszakerülni a szobor a helyére – közölte az osztályvezető.

Tóth Péter elmondta azt is, hogy kisebb változtatások lesznek a talapzaton is, amelyet a művész kérésének megfelelően méreteiben hozzáigazítják a 167 centiméter magas szoborhoz.

Az alkotó, Mihály Gábor a szobor levételekor elmondta, hogy több mint négy évtized után időszerűvé vált a megújítása. A Petőfi Sándorról mintázott életnagyságú szobrot 1978. szeptember 17-én állították fel jelenlegi helyére, a református imaház és a buszállomás közti téren.

Eredetileg azonban nem ide volt tervezve, hanem a Csipke Ház kertjébe, az alkotót is meglepte, amikor fény derült arra, hogy ide lett elhelyezve, mostanra azonban elfogadottá vált a jelenlegi helyén, megszerették a halasiak. Azóta csak egyszer emelték le a szobrot a talapzatáról, körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor szó szerint ledőlt a helyéről, mert a lábához rögzített tartó vastüskék elrozsdásodtak.

Akkor néhány hétig kellett nélkülözniük a halasiaknak, amíg megerősítették a rögzítő vasakat és felújították a talapzatot is, amit elölről márványlappal borítottak be. A tervek szerint a mostani restaurációs munkálatok jövő márciusig tartanak majd, a 15-ei nemzeti ünnepre visszakerül a helyére, amikor újraavatják.