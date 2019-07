Már tesztelik az alkonykapcsolós közvilágítást Kiskunfélegyházán

Hosszú évtizedek és több mint egyéves előkészítő munka után alkonykapcsolós közvilágítás működik Kiskunfélegyházán.

Ez azt jelenti, hogy nem a közvilágítási naptár alapján, hanem az adott évszak fényviszonyaihoz alkalmazkodva kapcsolják a lámpákat Félegyházán és a környékbeli nyolc településen.

Jelenleg az új rendszer tesztelése és finombeállítása zajlik, ezért előfordulhat, hogy a lámpák még nem a megfelelő időszakban kapcsolnak – írta közösségi oldalán Csányi József polgármester. Beszámolójából az is kiderül, hogy az önkormányzat és az áramszolgáltató szakemberei folyamatosan hangolják össze a város világosabb és árnyékosabb részeit annak érdekében, hogy az őszi sötétedések idejére már mindenhol a fényviszonyoknak megfelelően kapcsoljon be és ki a közvilágítás. Csányi József arról is beszámolt, hogy az alkonykapcsolós rendszer nem valósulhatott volna meg a környező nyolc település polgármesterének pozitív hozzá­állása nélkül, hiszen a hálózati rendszer összes tagjának hozzájárulása szükséges volt az átálláshoz.

