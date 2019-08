Már nem halogatható tovább a templom külső felújítása

Ismét kritikussá vált a halasi református templom külső homlokzatának állapota, néhány nappal ezelőtt hatalmas vakolatdarabok váltak le a torony északi oldaláról és zuhantak a templom előtti járdára. Járókelők hívták a tűzoltókat, akik emelőkosárból verték le a veszélyessé vált részeket és kerítették el szalaggal a templom főbejáratát.

– A helyzet ismét kezd komollyá válni, eljött a cselekvés ideje – összegezte hírportálunknak a torony állapotát Édes Árpád református lelkész. Elmondta: az oromzatból levált veszélyes darabokat eltávolították ugyan a tűzoltók, de mivel bármikor újabb részek válhatnak le, ezért a kritikus részt elkerítették, így a templom vasárnaponként a középső és piac felőli bejáraton lesz csak megközelíthető.

A templom külső homlokzata az elmúlt tizenhárom évben két alkalommal is átesett kisebb-nagyobb felújításon. A korrodálódott esőcsatornát három évvel ezelőtt kicserélték. Ugyanis annyira átázott a fal, hogy akkor is hatalmas vakolatdarabok váltak le a homlokzatról.

Ezzel azonban a problémát még nem sikerült teljes mértékben megoldani: nem sokkal később alpintechnikusok segítségét vették igénybe, akik leverték a meglazult vakolatrészeket, és új burkolatot, festést kapott a torony meghibásodott része. A legutóbbi, 2016-os felújítások előtti másfél évtizedben mintegy 30 millió forintot költött a halasi református egyház a templom állagmegóvására, kisebb-­nagyobb felújításokra.

Ennek során teljesen felújították a templombelső homlokzatát, kicserélték a hibás külső csatornákat, és ugyanekkor a torony új ablakokat is kapott. Emellett 11 millió forintból korszerű fűtésrendszert építettek ki a templomban, amelyhez 6,8 millió forintot nyert kormányzati forrásból, pályá­zaton a halasi református egyház.

Felújításra szorul ugyanakkor a templom teljes tetőszerkezete is, amely legalább 50 millió forintba kerülne, ezt azonban központi pályázati lehetőségek nélkül, csupán önerőből nem tudja megoldani az egyház, új lécekre és cserepekre volna szükség.

A kritikus részekről drón­nal felvételeket készítettek, hogy fel tudják mérni a torony állapotát. Jelenleg az akkut hibák kijavítására mintegy 10 millió forint áll rendelkezésre, ismét az alpintechnikusok segítségét kérnék a külső homlokzati hibák javítására. Az egyház összehív egy építészekből és más szakemberekből álló szakértői bizottságot és pontos helyzetértékelést készítenek, ezt követően derül ki, hogy fel kell-e állványozni az épületet. A vizsgálatban és a felújításhoz szükséges anyagi források biztosításában a halasi önkormányzat is az egyház segítségére lesz. A tetőszerkezet és a külső homlokzat átfogó felújítása azonban több tízmillió forintba kerülne, amelyhez mindenképpen kormányzati támogatásra lesz szükség – hangsúlyozta Édes Árpád.