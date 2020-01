Már korcsolyáznak és bicikliznek is a Holt-Tiszán

Egy héttel ezelőtt már rámerészkedtek a bátrabbak az Alpári Holt-Tisza befagyott vizére. Most a hétvégén pedig már többen korcsolyáztak, csúszkáltak, de még kerékpárral is rámerészkedtek a jégre, sőt még egy kutya is futott a korcsolyázó gazdája mellett.

Egyes vélemények szerint a jég vastagsága jelenleg 8-10 centiméteres lehet. Amennyiben az elkövetkezendő időszakban is marad a hideg idő, akkor még többen fogják kihasználni, ezt a fajta téli mozgási lehetőséget. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a tavakon, holtágakon, szabad vizeken való korcsolyázás veszélyes is lehet, mert nem lehet tudni, hogy hol milyen vastag a jég. Sokszor a horgászok is léket vágnak a jégen, ezért arra is ügyelni kell, hogy elkerüljük ezeket. Egyedül pedig végképp ne merészkedjünk a jégre, mert egy esetleges beszakadás következtében senkitől sem tudunk segítséget kérni!