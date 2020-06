Már három közösségi kert van Kecskeméten, a Széchenyivárosban

Ezúttal a Forradalom utcán adtak át egy 24 parcellás közösségi kertet Kecskeméten, a Széchenyivárosban. 30 millió forintba került a kialakítása, és azt remélik, erősíteni fogja a helyi lakóközösséget.

Kevesebb mint két hete adtunk hírt a Szentcsalád Plébánia melletti közösségi kert megnyitásáról, és már itt is van a Széchenyiváros újabb kertje, a Forradalom utcán (ez a Fáklya utcait is számolva már a harmadik). 24 kis parcellát alakítottak ki, amelyekre már most sok a jelentkező. A fakerítéssel körbevett, csappal ellátott kertet esténként zárva tartják, de a bérlőknek lesz a kapuhoz kulcsuk (fizetniük pedig nem kell a parcelláért). Összesen közel 30 millió forintba kerültek a munkálatok, ezeket a Városüzemeltetési Kft. végezte el.

Az ünnepélyes átadást szerdán tartották, amelyen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is, valamint Dobos József, a városrész ősszel megválasztott, a Szövetség a Hírös Városért Egyesülethez tartozó képviselője, és a korábbi, a Fidesz-KDNP-s Leviczky Cirill is (aki most Kadafalvát képviseli a közgyűlésben). Rendkívül udvarias volt a légkör, Dobos József hangsúlyozta, hogy Leviczky Cirill érdeme, hogy megvalósult a kert, ő pedig megköszönve a meghívást azt mondta, ugyanennyire az ellenzéki politikusé is, hiszen most nyílik meg.

Mint elhangzott, már tavasszal szerették volna átadni a közösségnek a parcellákat, de a veszélyhelyzet miatt ez nem volt lehetséges. Dobos József szerint kiváló szabadidős tevékenységet biztosít majd a közelben lakóknak, és reméli, hogy erősíti a kapcsolatokat a szomszédok és az egymást csak látásból ismerők között. A vandálok miatt a képviselő szerint muszáj bezárni a kaput, de ígérte, minden bérlő fog kapni kulcsot (jelentkezni nála lehet parcellára). Az a terv, hogy mindenki egy évig használhatja a kiskertjét, mert szeretnék megadni minden jelentkezőnek a lehetőséget. – Tekintsék úgy, mintha a sajátjuk lenne és vigyázzanak is úgy rá! – kérte a képviselő, aki azt is megígérte, hogy vásárolni fognak szerszámokat, melyeket a kertben lévő kisházban tárolnak majd.

– A ‘80-as években egy osztálytársamat látogattam meg a környéken, és akkor gyerekként úgy láttam, hogy itt egy hatalmas, gyönyörű játszótér van, így is maradt meg bennem. Aztán amikor képviselő lettem, és bejártam a körzetem, sivár, aszfaltos, lepusztult területnek láttam – idézte fel korábbi emlékeit Leviczky Cirill. Tőle megtudtuk, többször egyeztetett a tér megszépítése ügyében a polgármesterrel, és sokáig úgy nézett ki, játszótér lesz a dologból. Két lakossági fórumot is tartottak az ügyben, ezeken jelentkezett az igény a közösségi kertre is. Kiderült, a kettő együtt sok lett volna, 70-80 millió forint, így az a döntés született, hogy először a kertet építik, majd jöhet a többi fejlesztés (mint Dobos Józseftől megtudtuk, a játszótér mellett egy piknik park van most még napirenden a Forradalom utcán). Leviczky Cirill is kiemelte, hogy a másik két széchenyivárosi példa is megmutatta, egy kert a panelek között nagyon jól össze tudja hozni az embereket.

– Nagyon örülök neki, sokkal rendezettebb lett így a környék – mondta mosolyogva az egyik boldog parcellabérlő, a tér szomszédságában lakó Krizsán Erzsébet. Ő eddig is kertészkedett a balkonján, és a ház körül is ültetett facsemetéket, cserjéket. Most egy kicsit több helye lesz a virágainak, zöldségeinek. Mint elárulta, először kardvirágokat fog ültetni, mert azok a kedvencei.