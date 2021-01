Már a kiskunhalasi kórházban is működik a koronavírus-oltópont

Szerda délelőtt 260 dolgozó oltására elegendő koronavírus elleni oltóanyagot szállították a Kiskunhalas Semmelweis Kórházba a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházába. A vakcinák a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházból érkeztek, ahol az elmúlt napokban a halasi kórház több mint 160 munkatársa, köztük a főigazgató, az orvos igazgató és az ápolási igazgató is felvették a védőoltást.

Már nem kell a megyeszékhelyre utazniuk a kiskunhalasi kórház dolgozóinak, helyben is fel tudják venni a Covid-19 elleni vakcinát. – Kedden megszerveztük az oltópontot, a hozzá szükséges számítástechnikai és személyzeti hátteret. Nagyon nagy az érdeklődés a munkatársaink részéről a védőoltás iránt, több mint 550 ember jelentkezett már a 850 fős állományunkból – mondta Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató.

Jelenleg a halasi kórházban 2 és 8°C közötti hőmérsékleten tárolják a vakcinákat, melyeket kedd este vettek ki Kecskeméten a 70°C-os mélyhűtőből. – Szerda délelőtt kaptuk meg az oltóanyagokat, amik szünetmentes áramforrással ellátott 2-8°C-os hűtőben öt napig tárolhatók. Vasárnap este hét óráig kell tehát beadnunk a jelenleg rendelkezésre álló mennyiséget – tudtuk meg Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgatótól, aki hozzátette, hogy

a hűtőből kivett és felszívott oltóanyagot három órán belül be kell adni.

Első körben az önként jelentkezett kórházi dolgozókat oltják be a szakrendelő részlegen kialakított oltóponton, majd a háziorvosokat, a háziorvosi asszisztenseket és az egészségügyben dolgozókat. – Biztosan fogunk a későbbiekben szélesebb körben is oltani. Úgy számoltam, hogy a mi 135 ezer fős ellátási területünkön 70-80 ezer embert kellene beoltani a hatékony védekezéshez. Ahhoz pedig, hogy rövid időn belül nagy arányú átoltottságot érjünk el a lakossági hajlandóság pozitív irányba mozdításával a helyi orvosok hiteles kommunikációja és példamutatás kulcsfontosságú, de a média megfelelő tájékoztatásának is fontos szerepe van ebben – hangsúlyozta a főigazgató.

Kiemelte továbbá, hogy a védőoltás

nem attól véd meg, hogy ne kapjuk el a koronavírus-fertőzést, hanem attól, hogy ne betegedjünk meg.

– Tehát, amíg nincs nyájimmunitás, addig tünetmentes hordozóként fertőznek a beoltott emberek. Ha viszont nagyon sokan felvesszük az oltást, és így nem betegszünk meg, akkor nincs hova mennie a vírusnak, nem fog tudni szaporodni. Amíg viszont ezt nem érjük el, addig továbbra is minden óvintézkedést be kell tartani – hívta fel a figyelmet Dr. Szepesvári Szabolcs.

Érdeklődésünkre a főigazgató azt is elmondta, hogy a Covid-19 Angliában azonosított új mutációjával szemben is jól működik a védőoltás. – Nem úgy módosult a vírus, hogy az a vakcina hatékonyságát befolyásolja. A koronavírus tüskefehérjéjét gyártja le az mRNS, amit az oltóanyagban megkapunk, és a tüskefehérje ugyanaz a mutálódott víruson is. Azaz maga az antigén, amit a szervezet felismer, amikor a védőoltást megkapja, nem változott – fogalmazott.