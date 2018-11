Szerdán útjára indul a Jakabszállási Népfőiskola új előadás-sorozata. A 26. évadot megkezdő program célja, hogy az egyszerű emberek is tudáshoz jussanak. Szabó Mihály szervező vallja: mindig tanulhatunk egymástól, mert mindenkinek van tudása, élettapasztalata, ami kincset ér.

A ­művelődési házban a népfőiskolai előadás-sorozat minden évben sokszínű programot kínál, így az érdeklődési körének megfelelően bárki találhat kedvére valót. Az ingyenes előadásokra a környék településein élőket is mindig örömmel fogadják. A végén senki nem távozik üres kézzel, a támogatók jóvoltából mindig jut egy-egy kis ajándék is a résztvevőknek.

A népfőiskolai sorozatot a kezdetektől, 1993 óta Szabó Mihály szervezi. Az első két évtizedben mint polgármester, utóbb pedig mint lelkes lokálpatrióta, a tudás támogatója.

– Sokszor megfordult a fejemben, hogy talán már abba kellene hagyni az előadás-sorozatot, de a lakosság mindennapos érdeklődése megerősített idén is abban, hogy van igény a folytatásra. Ehhez jönnek még az újdonságként megjelent ismeretanyagok, önzetlen támogatók bátorítása – árulta el Szabó Mihály, aki már hetek óta készülődik az új évadra.

A népfőiskolai sorozat minden évben más tudást ad. Van, amikor a mezőgazdaság, az egyház, vagy éppen az irodalom, a történelem kap nagyobb hangsúlyt. Mindezeken túl a helyi életben történt fontos változások mellett sem mennek el szótlanul.

– A műveltségre, tájékozódásra minden embernek szüksége van. Erre a munka és család mellett mindenki annyi időt szakít, amennyit tud, vagy amennyire igénye van – tette hozzá. – Grundtvig dán evangélikus püspök álmodta meg a népfőiskolát, az egyszerű hétköznapi embereknek szánta. Ő úgy gondolta, hogy energiánkat arra kell fordítani, hogy jó emberek legyünk, a társadalom hasznos tagjaivá váljunk, tevékenyen részt vegyünk életünk alakításában. Ehhez a mások által is megfogalmazott gondolathoz szeretnék én is hozzájárulni a jakabi előadás-sorozattal – jegyezte meg.

Az idei programok is sokszínűek. Például más oldalukat is megismerhetik az érdeklődők az orvosoknak, gyógyszerészeknek, de ismét kitekinthetnek a határon túlra is.

– A népfőiskolai programot úgy állítottam össze, hogy minden korosztály számára vonzó legyen. Ne az ­orvosi rendelőben ismerjük meg az orvosokat, a leendő gyógyszertárvezetőt, aki most már helyettesítőként dolgozik, és jakabszállási kötődése is van. Manapság sokat hallunk a külhoni magyarságról. Megfogalmazódik bennünk, hogy miért is támogatjuk őket. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, alelnök, a Lakitelek Népfőiskola vezetője kiválóan szervezte meg azokat a kutatócsoportokat, melyek kollégium keretében megismertetnek bennünket az ott élő magyarsággal, a természeti értékekkel, Dunaszerdahelytől Gyergyóig, Felvidéktől Bácskáig. Természetesen magyaróra is lesz, Petőfi Sándor életútját mutatjuk be egy kicsit másképp. A háztájit az asztalra program kicsit elhalványult az utóbbi időben, ezért úgy gondoltam, hogy a mezőgazdasági termékek ismét nagyobb hangsúlyt kapnának. Végül, de nem utolsósorban a történelmi egyházakat bemutatva Kis János evangélikus lelkész beszél majd a szeretet ünnepéről – sorolta.

Az orvosok kezdenek

Az első előadás november 14-én, szerdán, 17 órakor kezdődik a művelődési házban. Címe: Találkozás a háziorvosokkal rendelőn kívül. Az érdeklődők találkozhatnak dr. Ágó Zsuzsanna és dr. Czakó Szilvia háziorvossal, valamint dr. Szigeti Edit leendő gyógyszertárvezetővel. A ­következő előadás pedig november 22-én, csütörtökön, 17 órakor lesz, mely Gyergyó múltja és jelene címmel az erdélyi Gyergyó környékét mutatja be.