Maki, láma, kenguru, nandu is napvilágot látott Kecskeméten

Megszaporodott a Kecskeméti Vadaskert állománya. A nyáron született kis jövevények mellett Izraelből és a fővárosból is érkezett új állat.

Jól viselik a nyarat a vadaskert állatai. Igaz, nem volt még extrém hőség, de a létesítmény dolgozói arra is felkészültek.

– A vadaskert egy nagyon jó mikroklímájú környezetben található, ligetes, fákkal övezett, így minden állat védett a melegtől. Folyamatosan frissítjük a vizüket. A meleget legnehezebben a sarki állatok bírják, a róka, a farkas és a hóbagoly. A kifutóikat azonban úgy alakítottuk ki, hogy árnyékosak legyenek, és több búvóhelyük is biztosított – mondta Zomboriné Polyák Irén, a létesítmény igazgatóhelyettese.

Ezekben a hetekben különösen izgalmas családi program lehet a vadaskertbe látogatni: számos kifutóban nemrég született aranyos kis egyedeket is megtekinthetnek a vendégek. A közelmúltban több állatnál is volt szaporulat. Kismajom született a gyűrűsfarkú makiknál és a rézusz makákóknál is. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen neműek, mivel még az anyák hordozzák a kicsiket.

Hosszú idő után indiai antilopborjú is született, ezzel egy időben a fővárosi állatkertből is érkezett egy fiatal nőstény. Így megduplázódott az indiaiantilop-állomány, immár négy egyed látható. Bővült a muflon-, a kameruni kecske-, a kenguru- és a nagymara-család is. A vadaskertben először születtek csibék a nandu futó­madaraknál. Ennek az állatnak egyik különlegessége, hogy a kakas ül a tojásokon 30 napig. A hat fiókából végül kettő lett életképes. Mivel a nanduk kikelésük után nem gondoskodnak a fiókákról, így elválasztották őket a szülőpártól. Nappal, jó időben láthatók a csibék a fű között, az éjszakákat azonban zárt helyen töltik.

A sérülten bekerült fehér gólyáknál a korábban született négy fióka viszont elbúcsúzott a vadaskerttől. Elérték azt a kort és fejlettséget, amikor a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai kihelyezhették védett területre a szabadba, ahonnan új társaikkal ősszel elrepülhetnek.

A vadaskert legújabb lakója a szerdán született lámacsikó, ami jó egészségnek örvend.

Szintén szaporodott a mandrill majomcsalád is. Tavaly elhunyt a hím, Freddie, aki már nagyon idős volt. A két fiatal nőstény mellé a közelmúltban érkezett egy fiatal hím – a fővárosi állatkertben dolgozó – európai mandrillkoordinátornak köszönhetően. A majmot Izraelből, a jeruzsálemi állatkertből hozták el, gyorsan beilleszkedett.

– Szeretnénk, ha a jövőben születhetnének kis mandrillok, de erről nem mi döntünk. Az európai koordinátor adhat csak engedélyt párosodásra. Nézi az állatok törzskönyvét, ő dönti el, hogy melyik majomnak melyik lesz a tenyészpárja. A hím érkezésére felújítottuk a teljes kifutót, a látogatók számára több betekintést adunk – árulta el a szakember.

Ezzel még nem fejeződött be az állománybővülés. A nyáron még várható szurikáta-, újabb láma- és ázsiai törpevidra-­szaporulat, valamint egy fiatal, hím kenguru érkezésére is számítanak.