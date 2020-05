Majsán már élvezhetik a strandot a vendégek

Ugyan még nincs valódi strandidő, de sokan örömmel fogadták, hogy újra látogathatóak a hazai fürdők, habár egyelőre csak a kültéri medencék. A Jonathermál Zrt. majsai gyógy- és élményfürdőjének már megnyitották a kapuit péntek délelőtt. A pénztáraknál betartatják a kötelező távolságot, valamint belépéskor az arcmaszk viselését is kérik.

– Reménykedtünk a mielőbbi újranyitásban és a megszokott módon készülődtünk a szezonra, és elvégeztük az ilyenkor szokásos karbantartásokat. Vízmintavételekhez kötött hatósági engedélyek is kellettek a nyitáshoz, de örömünkre minden rendben, így naponta 9-19 óra között várjuk a vendégeket. Jelenleg csak a szabadtéri vízforgatós medencék üzemelnek: az élmény-, a hullám-, a csúszdamedence és a gyermekpancsoló, valamint a mesterséges tóban is lehet fürödni – mondta el Juhász Sándor fürdőigazgató.

A gyógyvizes töltő-ürítő medencék – így a szabadtéri körmedence, a fürdőcsarnokban lévő medencék és a szaunák – egyelőre nem üzemelnek. A vendégek használhatják az épületekben lévő öltözőket, tusolókat és illemhelyiségeket. Mint megtudtuk: a fürdőnek hatalmas a víz- és zöldterülete, így a jelenlegi szabályozások szerint előírt egy főre eső területet kényelmesen biztosítani tudják. A fürdőbe érkezőket arra is figyelmeztetik: aki lázas, köhög, orrfolyása van, tüsszög, netán hasmenéssel küzd, mellőzze a fürdőlátogatást, helyette jelentkezzen a háziorvosánál.

– Bízunk abban is, hogy hamarosan tovább enyhítenek a jelenlegi korlátozásokon és minden szolgáltatásunkkal a vendégek rendelkezésére állhatunk – tette hozzá Juhász Sándor. Pénteken még csak kevesen mártóztak meg a medencékben, ám a vendéglátóegységek üzemeltetői is remélik, hogy pünkösdkor már többen keresik fel a népszerű fürdőhelyet. A majsai strand parkolója ingyenes, és egy belépő­jeggyel valamennyi működő szolgáltatás igénybe vehető, így a csúszdáknál sem kell fizetni. A majsai kistérség – Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank – lakói június végéig 1000 forintos, kedvezményes jegyet válthatnak a fürdőbe. Ezt az akciót kiterjesztették a Csengelén élőkre is.