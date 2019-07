Majsaiak adakoztak a balázspusztai családnak

Néhány óra alatt elveszítette otthonát a Jász házaspár. Mindenük odaveszett: üszkös romhalmaz lett az egész épület, semmi sem maradt épen. A Szabadszállás közelében élő család megsegítésére pénteken Kiskunmajsáról érkeztek adományok.

Porrá égett az otthona egy házaspárnak a Szabadszállás melletti Balázspusztán. Mint azt korábban hírül adtuk: az idős párnak múlt szombaton gyulladt ki a háza és felrobbant két gázpalack is, a ház fala kidőlt, minden helyiség tönkrement. Jász Kálmánnak és feleségének csak azok a ruhái maradtak meg, amiben voltak, de a tűz martalékává vált az életük munkája és az ott összegyűjtött tárgyak is. A szerencse a szerencsétlenségben, hogy éppen senki sem tartózkodott odahaza a tűzvész idején, így nem történt személyi sérülés.

A 67 éves Jászné Terike és leszázalékolt férje tehetetlenül szemlélik még most is az üszkös romokat, de a ház újjáépítésére önerőből esélyük sincs. Lányuk munkahelyén, a megyei kórházban is gyűjtés indult a megsegítésükre.

Mint mesélték: a tragédia után, gyermekeiken túl, eddig csak vadidegenektől kaptak adományokat. A Kiskunmajsán élő Szekeres Béla csütörtökön este tett közzé egy felhívást a földönfutóvá lett család megsegítésére. A közösségi oldalon megjelentek sokakat megérintettek és pénteken délig közel félmillió forint, ruhaneműk, takarók, élelmiszer gyűlt össze. A majsaiak adományait még a délután folyamán átvehették Jászék.

Terike néni könnyeivel küzdve mondott köszönetet a váratlan helyről érkezett segítségért, de még mindig kilátástalannak érzik a jövőjüket.

– Kapanyéllel dolgoztam meg itt mindenért, hogy megadhassunk mindent a gyermekeinek. Négy unokánk van és most a legjobban az fáj, hogy minden odaveszett, amit tőlük kaptunk ajándékba. Harminc évvel ezelőtt két kezünk munkájával építettük fel ezt a házat és most minden odaveszett – mesélte az épület romjai között botorkálva Jász Kálmánné, aki hálával gondol az ismeretlen jótevőkre.