Magyar származású olimpikonokról tartottak előadást Baján

A nemzeti összetartozás napjához és a közelgő tokiói nyári olimpiai játékok megnyitójához közeledve, Mayer János történész összeállításában bemutatta a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar olimpikonjai közül azokat a magyar származású versenyzőket, akik valamely más ország színeiben szereztek medáliákat.

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg Mint oldott kéve, széthull nemzetünk című előadását Mayer János, a III. Béla Gimnázium történelemtanára az Ady Endre Városi könyvtárban. Az előadó a nemzeti összetartozás napjához és az olimpiai nyári játékokhoz kapcsolódva mutatta be a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar olimpikonjait, akik közül sokaknak alig ismert a neve és származása hazánkban, pedig kiemelkedő sportemberek is vannak közöttük. Az eredmények mellett az emberi sorsokat, tragédiákat is ismertette a történész.

– Mindig érdeklődve figyeltem más országok versenyzőit is, sokszor tűntek fel magyaros hangzású nevek, akikről nem mindig derült ki, hogy valójában magyarokról van szó. Másrészről történész is vagyok, a sport és a történelem kapcsolata különösen érdekelt. A sporton keresztül nagyon sok mindent meg lehet tudni egy-egy ország mindennapjairól, történetéről, kultúrájáról. Engem érdekelnek az emberi történetek, ma már elsősorban nem az eredmények, hanem a mögötte levő történet. Abban, amit összegyűjtöttem, komoly emberi sorsok, tragédiák is vannak. Éppúgy előfordulnak határon túl született magyarok, mint emigránsok, vagy vegyes házasságot kötöttek és kivándorlók. Hihetetlen történetek vannak, amelyek közül szerintem sok Magyarországon egyáltalán nem ismert, sőt több esetben még azt sem nagyon tudjuk, hogy az illető magyar vagy magyar elmenőkkel rendelkezik. Arról már nem is beszélve, hogy vannak olyan igazi sportközpontok, amelyek a magyar kultúrának is komoly értékei. A Szatmárnémetiben található vívóiskola például egészen különleges, hiszen Magyarországnak, Németországnak és Romániának is bajnokokat nevelt ki, méghozzá nem is keveset. Több ilyen dolog van, amit fontosnak tartok, hogy mások is tudjanak róla – mondta el hírportálunknak az előadó.

Minden idők egyik legnagyobb magasugrója, Románia első női olimpiai bajnoka Balázs Jolán kétszeres olimpiai bajnok, pályafutása során 14 világrekordot döntött meg. Az ő szavaival zárta az előadását: – Sajnálom, hogy nem Magyarországnak nyertem olimpiákat. Nekem nem adatott meg, hogy a magyar színeket magamra öltsem, hogy az anyanyelvemen beszélőknek okozzak örömet.