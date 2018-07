Magánemberként adakozott Jakabszállás polgármestere

Szabó György Róbertről, Jakab­szállás polgármesteréről sokan nem tudják, de az éneklésnek köszönhetően tud nap mint nap feltöltődni. Emellett élete fontos része a segítségnyújtás.

A legkülönbözőbb emberek fordulnak meg a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ népkonyháján, a támogatók között gazdag vállalkozók, jószívű polgárok, sportolók, művészek, polgármesterek egyaránt megtalálhatók. Szabó György Róbert jakabi polgármester második alkalommal járult hozzá a szegények ebédjéhez.

– Fontosnak tartom, hogy aki megteheti, segítse a bajbajutottakat. Soha nem tudhatjuk, mikor kerülünk hasonlóan nehéz helyzetbe, mint a Wojtyla sorsközösség tagjai. Akinek van erre lehetősége, az tegye meg. Én magánemberként segítem a népkonyha munkáját. Ha nem is tudom mind a 120 ember ebédjét egyszerre állni, de amennyivel tudok, segítek – jegyezte meg Szabó György Róbert.

A polgármester a napokban nemcsak az ebéd elkészítéséhez járult hozzá, de előadást is tartott az általa vezetett községről. Bemutatta földrajzi adottságait, turisztikai értékeit. Külön kiemelte a Wolford dűlői Közösségi Házat, mely egykoron tanyasi iskolaként működött, ma pedig kézműves és relaxációs programoknak ad helyet. A csendes, elszigetelt környezet maga a nyugalom szigete. Ezen a nyáron jógatáborok váltják egymást. A község bemutatása keretében szólt még a repülőgép-összeszerelő üzem munkájáról is.

– Nagy örömünkre a községünk egyre vonzóbb a fia­talok számára. Jó a szociális háló, jó az infrastruktúra. Évről évre nő a gyermekszületések száma. Új építési telkeket alakítottunk ki, melyek helybeli és Kecskemétről vagy messzebbről érkező fiatal pároknak is csábító – tette hozzá.

Szabó György Róbert polgármesterként is ott segít, ahol tud. De nem mindig a hagyományos módszereket részesíti előnyben.

– Nem tartom megoldásnak a segélyek folyósítását. Polgármesterként a legtöbb esetben a rászorulóknak természetben segítünk, és munkahelyet keresünk számukra. Úgy vélem, hosszú távon csak így lehetnek úrrá a nehéz helyzeten – hangsúlyozta.

A polgármester előadásában kitért a jakabszállási rendezvényekre is. – Ahhoz, hogy a község dinamikusan fejlődjön, vonzó legyen a fiatalok számára is, fontosak a közösségi rendezvények. Minden évben nagy sikere van a Falvak Éjszakája rendezvénysorozatnak, melyben Jakabszálláson kívül Fülöpjakab és Kunszállás is részt vesz. A másik nagy rendezvényünk a Jakab-napi Vigasság, melyet idén július 21-én, most szombaton rendezünk meg. Ezeken túl szeptemberben a szüreti mulatságunk vonz még sokakat – sorolta.

A rendezvények színvonalasak, a szervezői munkára mindig nagy hangsúlyt fektetnek Jakabon. Erre országos szinten is felfigyeltek, és a közelmúltban Falumegújító díjjal ismerték el a jakabszállásiak ezen irányú törekvését.

– Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy rendezvényeink országosan is elismertté váltak. Úgy érezzük, törekvéseink célt értek, évről évre több helybeli és vidékről érkező vendégeik ünnepelnek velünk együtt – mondta a polgármester.

Szabó György Róbert polgármesterként első ciklusát tölti. Rengeteget dolgozik, meghallgatja a lakosság véleményét, mondhatni, a nap 24 órájában a községért él. Mindezek mellett folyamatosan képzi magát.

– Fontos, hogy megfelelően feltöltődjön az ember, különben nem bírja a folyamatos stresszt, az állandó pörgést. Én egy éve megtaláltam a számomra megfelelő időtöltést, ami kikapcsol, energiával tölt fel. Énekelek a Kecskeméti Fesztivál Kórusban. Mivel, mondhatni a nulláról kezdtem, énektanárral képzem magam. Nagyon élvezem. Boldog vagyok, hogy ehhez a közösséghez is tartozhatok – árulta el.