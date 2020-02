Madarakat leshetnek a gyerekek a majsai Kiserdőben

Ünnepélyesen is felavatták a majsai Kiserdőben a madár­megfigyelő parkot. A jövőben szakemberek segítségével is kalandozhatnak a gyerekek a természetben.

Kívánom mindenkinek, hogy élje meg majd azt a percet, amikor a természet csendességében egy-egy tiszta hang, egy-egy madárcsicsergés hallatszik – fogalmazott köszöntőjében Patkós Zsolt majsai polgármester, a megnyitó előtti sétájának élményét felidézve.

A városvezető emlékeztetett a madármegfigyelő park elhelyezését megelőző vitákra, amelyek még a korábbi önkormányzat idején zajlottak, mert akkoriban az új záportározó környéke is felmerült helyszínként. Mint elhangzott: a viták elcsendesedtek, nyugvópontra jutott az ügy, és jó, a helyiek által kedvelt pihenőhelyre került a tanösvény és a madárvárta.

– Ez a madármegfigyelő park arra is figyelmeztet, hogy erről a Kiserdőről a jövőben is gondolkodni és gondoskodni kell, mert ezt a parkot nemcsak megteremteni, hanem megóvni is kell – tette hozzá a polgármester, aki úgy vélekedett: az önkormányzatnak nemcsak szavakban, hanem a tettek szintjén is fontos a jelenben jövőt építeni.

– Mindennek egy fontos színfoltja ez a madármegfigyelő park, ami elsősorban a jövőt jelentő gyerekek számára készült, de kívánom, hogy a felnőttek életének is része legyen a Kiserdő – mondta el Patkós Zsolt.

Az ökopark kialakításának szakmai irányítója Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa volt, aki elmondta: a jövőben nagyon sok játékos foglalkozást tartanak majd a Kiskunmajsai kistérség óvodásai és iskolásai számára.

– A természet szeretete és tisztelete a környezetvédelem alapja, amihez a tudatos életvitelnek és olyan szokásoknak is társulniuk kell, amik valóban működőképesek – hangsúlyozta Ábrahám Krisztián.

A madármegfigyelő park egy pályázat keretében valósulhatott meg, aminek egyik célja az ökotudatosság fejlesztése volt. Fülöpné Kiss Katalin, a program szakmai vezetője elmondta, hogy így merült fel a madárvárta és a tanösvény létrehozásának gondolata.

– Úgy gondoltuk, hogy mindezzel a Kiserdőbe is hozhatnánk egy kis életet, ami egyben gyakorlati helyszíne is lehetne a természet felfedezésének. Szakmai segítséget is kértünk több helyről, így erdei iskoláktól, erdészeti cégektől és a nemzeti parktól is – sorolta a szakmai vezető. Mint megtudtuk: a pályázat biztosította költségkeretből három információs táblára futotta a tanösvény mentén, ahol egy úgynevezett forgatós oszlop segítségével is ismerkedhetnek a természettel. A madárlesnél három madáretetőt helyeztek ki és mesterséges odúkat is kialakítottak. A park közelében pihenő- és játszóhelyek is épültek.

Az ünnepség végén – miután Ábrahám Krisztián, Fülöpné Kiss Katalin, Patkós Zsolt és Rávai Mónika alpolgármester átvágták az avatószalagot – a gyerekek nagy örömmel vették birtokba a parkot, majd a magukkal hozott madáreledellel az etetőket is feltöltötték.