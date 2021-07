Lurkók lepték el a majsai sportpályát

Tizenötödik alkalommal népesült be a majsai sport­pálya, ahol ezen a héten rendezik az ország egyik leg­nagyobb tánc- és népzenei táborát. A Lurkó tánctáborban ezúttal közel háromszáz gyermek gyarapíthatja zenés-táncos tudását.

A Lurkó tánctábort 2007 óta rendezik meg, ami olyan sikeressé vált, hogy három éve bekerült a megyei értéktárba. Az idei sátortábor megszervezését alaposan megnehezítette a járványhelyzet miatti bizonytalanság, de a szervezők örömére idén is sokan jöttek el a táborba az ország minden tájékáról, de vajdasági, kanadai, német és osztrák fiatalok is akadnak a Lurkóban. Hogy mi a titka a Lurkó tábor sikerének, arról is kérdeztük a szervező Mayossa Hagyományőrző Egyesület elnökét, Rimó­czi Lászlót.

– A nyolcadik tábortól tudom felvázolni hitelesen a Lurkó történetét, hiszen a gyerekeinkkel mi is akkor jártunk itt először. A mi gyerekeink és az akkori táborlakók is felcseperedtek azóta, sokan közülük most is itt vannak közreműködőként, segítőként. A tábor sikeréhez alapvetően az kell, hogy a gyerekek szeressék a néptáncot. A Lurkó nem egy egyszerű napközis tábor, mert a néptánc egy kemény fizikai sport, itt napi hat órát táncolnak a résztvevők a legnagyobb melegben is. Természetesen a legfontosabbak az oktatók, akik értenek a gyerekek nyelvén, a tánc- és pedagógiai tudásukkal maguk mellé állítják a fiatalokat. A Lurkó oktatói az évek során bizonyították rátermettségüket, ami alapját képezi a sikernek.

A résztvevőket vonzza az itteni sok és szerteágazó program, amiket a tábort megálmodó Nokta Gábor is szervezett korábban.

A gyerekek szívesen kapcsolódnak be ezekbe a programokba, és hat óra kemény felkészülés után is örömmel vannak ott a koncerteken és táncolnak, vagy éppen ropják az esti táncházban – mondta el Rimóczi László, akit és a viseletkészítéssel foglalkozó feleségét, Hajnalkát annyira megragadta a Lurkó varázsa, hogy Lengyeltótiból négy éve Majsára költöztek.

– A gyerekek itt egy hét alatt tanulnak meg olyan dolgokat, amire amúgy általában úgy fél év alatt szoktak. Nemcsak megtanulnak egy-egy táncanyagot, hanem röviden megismerhetik az adott tájegység néprajzát, és még az adatközlő emberekről is beszélgetnek. Mindezek mellett még egy koreográfia is készül a táborzáró gálára. Ugyanígy vannak terhelve a zenészek és az énekesek is, akik szintén egy komoly repertoárt tanulnak meg – mondta Rimó­czi László arról, hogy az egy hét során mit tudnak elsajátítani a résztvevők, majd beszélt arról is, hogy honnan érkeztek a táborba.

– Tavaly még csak három lurkó érkezett Újvidékről, akik olyan jó hírét vitték a tábornak, hogy idén negyvenhárman tértek vissza. Kanadából, Edmonton váro­sából, Berlinből és Bécsből is vannak résztvevők a táborban, aminek sikeréért több mint hetvenen dolgozunk.