Lúdas Matyi színjátszó versennyel kezdődött a 20. Libafesztivál

Színvonalas produkciókkal örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget a Lúdas Matyi színjátszó verseny szereplői, akik csütörtökön léptek színpadra a Móra Ferenc Művelődési Központban. Az intézmény színházterme zsúfolásig telt lelkes színjátszókkal és a nekik drukkoló diáktársakkal.

A színjátszó versenyt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kezdeményezésére első alkalommal rendezték meg az idei, huszadik Kiskunfélegyházi Libafesztivál nyitóeseményeként. A versenyt a Lakitelek Népfőiskola és az Integrál Zrt. közösen hirdette meg a kiskunfélegyházi általános és középiskolások számára. Az első színjátszó versenyre a Darvas, József Attila, a Platán Utcai Általános Iskola, és a Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola színjátszó csoportjai neveztek be. Versenyen kívül a Constantinum Gimnázium diákjai is felléptek, akik a mai korba átültetve keltették életre Lúdas Matyi történetét. Döbrögi mint maffiafőnök próbálta megszerezni Lúdas Mátyás „libáját”, azaz barátnőjét. Mint tudjuk, háromszor is megfizetett érte.

Az általános iskolások produkcióit Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Dobosné Németh Ottilia a Integrál Zrt. Baromfifeldolgozó üzemének vezetője, és Tóth Marianna a Bugaci Tanyaszínház társulat vezetője, rendezője zsűrizte. Döntésük alapján a Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola színjátszó csoportja nyerte meg a versenyt. A győztes csapat egyik jutalma, hogy a nagyközönség előtt is bemutathatják darabjukat pénteken délután 5 órától a városháza előtt felállított nagyszínpadon.

A bemutatott előadásokat Lezsák Sándor a zsűri elnöke értékelte. Mint mondta huszonöt évig tanított és színjátszó csoportot is vezetett, így van némi rálátása a színjátszásra. A honatya elismerően szólt valamennyi produkcióról. Kiemelte, a felkészítők lelkesedését, hiszen a versenyt tavasszal hirdették meg és a darabokat már a tanév elején be kellett mutatni, így nem sok idő jutott a felkészülésre. Ennek ellenére, nagyon színvonalas előadásokat láthatott a közönség – hangsúlyozta Lezsák Sándor, aki szerint érdemes lenne a most látott produkciókat elvinni a helyi óvodákban és idősek klubjába, hogy minél többen láthassák.