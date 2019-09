Lovas világbajnokok beszéltek útjukról

Talán még soha nem találkoztak ennyi világbajnokkal egyszerre a bugaciak, mint a vasárnapi lovas családi napon. A hagyományőrző esemény vendége volt ugyanis a kettesfogathajtó-világbajnokság győztes magyar csapata, valamint a korábbi, megyei fogathajtó világbajnokok. A nagy elődök ajándékkal köszöntötték az ifjú világbajnokokat.

A Lázár testvérek visszavonulása után új korszak kezdődött a magyar fogathajtásban. Az új generáció nem hozott szégyent hazánkra. Sőt! Egyéniben és csapatban is megvédte világbajnoki címét a magyar válogatott a közelmúltban a németországi Drebkauban megrendezett XVIII. Kettesfogathajtó-világbajnokságon, ahol sorozatban negyedszer lettek elsők. A többnapos verseny zárónapja utáni összesítés szerint egyéniben Hölle Martin nyert, a csapatversenyben pedig az ifj. Dobrovitz József, Hölle Martin és Osztertág Kristóf összeállítású magyar válogatott végzett az élen, Hollandiát és Németországot maguk mögé utasítva.

A világbajnok csapattal vasárnap Szabó László polgármester beszélgetett a felújított Bugaci Csárdában. A településvezető jó ismerősként köszöntötte a bajnokokat, akikkel hozzáértőként beszélgetett a fogathajtásról. Szabó László ugyanis segédhajtóként maga is rendszeres résztvevője a versenyeknek. A jó hangulatú beszélgetésből hamar kiderült, hogy bár a világbajnok csapat tagjai közül egyikük sem bugaci származású, több szálon is kötődnek a faluhoz. Ifj. Dobrovitz József és Osztertág Kristóf tizenegy évesen ugyanis bugaci lovakon kezdte a fogathajtást. Dollár és Lenke, a két póniló Juhász Lászlóék istállójából került a Dobrovitz-istállóba. Hölle Martin háromévesen kapta első póniját és nyolcévesen kezdte a fogathajtást, 2017 óta hét nemzetközi versenyen indult és valamennyit megnyerte. Valamennyien rendszeres résztvevői a tízéves Bugaci Abonyi Fogathajtó Fesztiválnak.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a világbajnokság első versenyszáma a díjhajtás volt, ami Hölle Martin kedvence. Bár ez a legnehezebb, ehhez kell a legtöbb tudás, mégsem fogott ki a 22 éves sportolón. Ezt és a második versenyszámot, a maratonhajtást is megnyerte. Ez utóbbi a leglátványosabb és a legveszélyesebb versenyszám is egyben. Mint mondták, ilyenkor tapintani lehet a feszültséget a versenypályán és a közönség soraiban is. A harmadik versenyszám az akadályhajtás volt. Ebben Osztertág Kristóf és Dobrovitz József jeleskedett.

A világbajnokságról készült képeket látva kulisszatitkokba is betekintést nyertek az érdeklődők. Kiderült például, hogy minden versenyen vendégül látják a nemzetek egymást. A magyarok ebben is győzedelmeskedtek. A csapatmenedzser, Szi­lágyi Zsolt örömmel számolt be arról is, hogy a segédhajtók versenyét is megnyerték. Sőt, még a szurkolóknak járó jelképes díjat is a magyarok érdemelték ki. Nem csoda, hiszen mint egy nagy családban, itt is mindenben segítették egymást. A csapat minden tagja – a lovász, a segédhajtó, az edző, az állatorvos, a kovács és a szponzor – a legjobbat hozta ki magából a közös siker érdekében.