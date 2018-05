Lovagkereszttel ismerték el Borbély Lajos pályafutását

Visszaigazolás számomra arról, hogy a csendnek is lehet visszhangja, nem kell ahhoz kia­bálni, hogy az embert észrevegyék és értékeljék – mondta elismeréséről Borbély Lajos építész, aki március 15. alkalmából vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést.

– Hogyan élte meg az elmúlt heteket?

– Már az nagy meglepetés volt, amikor e-mailben értesítettek, hogy fel kívánnak terjeszteni a kitüntetésre. A levélben ugyanakkor felhívták a figyelmemet, hogy most csupán adategyeztetésről van szó, valamint arra kíváncsiak, adott esetben elfogadnám-e az elismerést. Úgyhogy jó két hétig bizonytalanságban voltam, és már kezdtem beletörődni, hogy ez nem jött össze, mikor kaptam a telefonhívást, hogy várnak szeretettel a Parlament vadásztermébe. Hallatlanul örültem neki. Tavaly töltöttem be a hetvenet, ezért úgy érzem, ez a lovagkereszt munkásságom beszegése, elismerése. Meg egyfajta visszaigazolás is volt ez számomra.

– Milyen értelemben?

– Néha kritizáltak, hogy nem vagyok elég harcias, nem verem az asztalt szakmai ügyekben, de én mindig is annak voltam a híve, hogy ha halkan, finoman meg lehet oldani a problémákat, konfliktusokat, akkor nem kell nagyobb körítés. A kitüntetésben annak a bizonyosságát látom, hogy a csendnek is lehet visszhangja, nem kell ahhoz hangoskodni, hogy az embert észrevegyék és értékeljék.

– Hogy kezdődött a karrierje?

– Egyszerű a történetem: édesapám jó barátjának a fia a szegedi Vedres építőipari technikumba járt, és Laci bácsi megdumálta apámat, hogy nekem is jó lesz ott. Nem voltam ellene, és be is jött a választás, gyönyörű négy évet töltöttem Szegeden. Talán még adalékot jelent a pályaválasztáshoz, hogy nagyapám ács volt, én pedig az általános iskolában pluszórákat vettem rajzból és festészetből, annyira szerettem rajzolni, festeni.

– Mire emlékezik legszívesebben az elmúlt közel fél évszázados munkásságából?

– A szakmai életem három részre osztható. Harminckét évig voltam megyei főépítész, ebben a minőségemben az építészet menedzselése és épített környezeti tájelemek megvédése volt a fő feladatom. Gyakorlatilag a megyében majdnem minden műemléket felújítottunk és hasznosítottunk. A szívemhez legközelebb a hajósi pincefalu bevédése, a hajósi érseki kastély megmentése és az apostagi zsinagóga felújítása áll. De nagy munka volt azokkal a pályázatokkal is, amelyeket a klasszikus alföldi tanyák megőrzése érdekében írtunk ki, mikor már a bővített árutermelés miatt nemcsak kéziszerszámoknak, hanem nagy mezőgazdasági gépeknek is kellett épület a portákon. A témában született is egy ajánlás, sajnos túl sok tanyán nem alkalmazták, de azért akad néhány szép példa a megyében. Húsz évig vezettem a megyei építészkamarát, amely tulajdonképpen arról szólt, hogy a köztestület miként tudja segíteni a kollégákat szakmájuk gyakorlásában, az adódó nehézségek megoldásában. A szolgálat talán nagy szónak tűnik, de tény, az elnökséggel azon dolgoztunk, hogy 250 építész munkáját megkönnyítsük. Harmadrészt saját vállalkozásomat említeném, a Bács-Tér Építésziroda Bt.-t 2000 óta viszem.

– Mely tervezési munkáira a legbüszkébb?

– Van pár, amit nagyon szeretek, de inkább a jelenről beszélnék. Már befejeztem a terveit annak az épületnek, amely a lajosmizsei Árpád-­kori pusztatemplom romjait lesz hivatott megvédeni az időjárás viszontagságaitól. De készen vannak a bugaci kápolna tervei is, és szeretném még végigvinni a kecskeméti nagyzsinagóga melletti ózsinagóga felújítását is. Ezenfelül, ha kérnek még tőlem munkákat, örömmel fogom vállalni. Bodrogi Gyulát tudnám idézni. Nemrég egy interjúban elmesélte, hogy párhuzamosan három darabban játszik, mire a riporter megkérdezte, meddig akar élni? „Amíg meg nem halok!” – válaszolta Bodrogi.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Milyen volt és ma milyen Kecskeméten, a megyében építésznek lenni?

– Szerintem kollégáim is ugyanezt mondanák: voltak olyan évtizedek, amikor irigyeltek minket más megyékben dolgozó építészek. Nagy megbecsülésnek örvendtünk, ami természetesen jelen­tős mértékben köszönhető Kerényi Józsefnek. Az előző rendszerben a hatalommal való kapcsolatot harmonikusnak ítélem meg, időnként adódtak feszültségek, de törésvonalak nem alakultak ki. Úgy vélem, ez annak is köszönhető volt, hogy a megyei vezetők többsége is elismerte az építészet, a műemlékvédelem fontosságát. Szabad mozgásterünk volt. De Kecskeméten ma is nagyon számítanak a véleményünkre, sok projektbe bevonnak minket, kezdve a város műemlékeinek felmérésétől egészen a településrendezésig. Emellett a megyében sok helyen részt vettünk a településképi arculati kézikönyvek elkészítésében. Szóval Bács-Kiskunban és a hírös városban mindig is jó volt építészként dolgozni.

– Hogyan látja az utánpótlás kérdését?

– Van és nincs. 1972-ben kilencven hallgatótársammal végeztünk, akkor építészképzés csak a Műszaki Egyetemen zajlott. Ma több helyen, és jóval többen, tudomásom szerint körülbelül ötszázan diplomáznak. Mégis, frissen végzett szakembert, aki épületet tervezne, nagyon nehéz találni. A fiatalok vagy kimennek külföldre, vagy más területen helyezkednek el diplomájukat hasznosítva, például díszlettervezőként a filmiparban. A magyar építészek kelendőek külföldön, mert a nyugati országokban nem olyan teljes körű az építészképzés, mint nálunk. Ott inkább dizájnereket képeznek, míg itthon – ahogy régen mondtuk – a sárkaparótól a tetőszigetelésig mindent kell tudni.