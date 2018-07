Lótortát is készítettek a hátasoknak

Évtizedes múltja van már a Mezgé lovastáborának, amely olyan népszerű, hogy hirdetni sem kell, mert a gyerekek évről évre visszajárnak.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– A táborban nem csak a lovakkal, de számos más háziállattal is megismerkedhetnek. Egy hétre igazi gazdálkodókká válnak. Részt vehetnek a malacok, a szürke marhák és a birkák gondozásában. Szüretelhetnek az iskola gyümölcsösében. Olyan élményekkel gazdagodnak, amelyekkel már nem igen találkoznak a városban élő gyerekek – nyilatkozta lapunknak Rózsa Pál, a szervező Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium igazgatója.

Elmondta, a tábor elsősorban a lovaglásról és a fogathajtásról szól. Ugyanakkor a lovak gondozását is megtanulják a gyerekek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mindehhez tökéletesen megfelelnek a tangazdaságban tartott lovak, amelyek jól tűrik a gyerekzsivajt, hozzá vannak szokva a gyerekekhez, hiszen év közben a diákok foglalkoznak velük. A tanulók a tábor lebonyolításában is segítenek. A tábor különlegessége, hogy gyerekek tízóraira és uzsonnára az iskola diákjai által készített húsipari termékeket, lekvárokat és gyümölcsleveket fogyasztják.

Rózsa Pál kiemelte, a tábor fontos szerepet játszik a gyerekek munkára nevelésében, a felelős állattartás elsajátításában is. Azt a célt is szolgálja, hogy megkedveltesse a gyerekekkel a mezőgazdasági munkákat, hiszen egyre kevesebb fiatalt vonz ez a pálya. A mezőgazdaságban jelenleg dolgozók kiöregszenek és alig van utánpótlás. Bár az iskolában több mint 200 új diák kezdi meg szeptemberben a tanévet, a tapasztalatok azt mutatják, hogy továbbra is sok a pályaelhagyó.