Lőtér építésére ad vissza telket a város az államnak

Átad az államnak több ezer négyzetméternyi területet az önkormányzat. A Vaskúti úti egykori laktanyával szemközti ingatlanon a tereprendezés és a közművesítés költségeit is vállalja a város. Azt remélik, hogy a Nemzeti Sportközpontok hálózat egyik bázisa nő ki a földből, és munkalehetőséget, valamint több sportág számára edzéslehetőséget teremt az állami beruházás. Legutóbbi ülésükön csaknem fél órát vitáztak a téma kapcsán a városatyák, pedig az ötletet senki sem utasította el. Arról azonban nem hangzottak el számok, hogy mindez mekkora költséggel járhat.

Lőterekkel is rendelkező, multifunkciós szabadidős létesítmények építését tervezi a honvédelmi nevelési program részeként a kormány. Ezek a honvédelmi szempontból fontosnak tartott sportágak – például: küzdősportok, vívás, lövészet – művelésére, az elsősegélynyújtás és a tájékozódási ismeretek oktatására is alkalmasak lehetnek, közösségi térként pedig rendezvények, társadalmi események helyszíneként is szolgálhatnak, derült ki a képviselő-testülethez sürgősséggel megtárgyalandó témaként benyújtott előterjesztésből.

Baján a helyszíni szemlét követően a volt laktanyával szemközt fekvő, városi tulajdonban lévő, négy helyrajzi számon nyilvántartott terület tetszett meg a minisztérium embereinek. Jól megközelíthető, a lakóövezettől megfelelő távolságra lévő terület közművesítése könnyedén megoldható, szerepelt a megállapítás a javaslatban. Eszerint az önkormányzatnak szándéknyilatkozatban kell rögzítenie, hogy érdekében áll a beruházás, az ingatlant átadja az államnak, a terület rendezésének költségeit pedig vállalja. A terv szerint a Nemzeti Sportközpontok által megvalósított beruházás a Honvédelmi Minisztérium által kijelölt szervezet vagyonkezelésébe kerül. Ezt a konstrukciót a gazdasági és a jogi bizottság elfogadhatónak ítélte meg, az ifjúsági és sportügyekkel is foglalkozó grémiumban viszont nem kapott többséget a javaslat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ebben a programban az elsők között lehetünk, ezt nem kellene megakadályoznunk. Egyértelműsítették a Nemzeti Sportközpontban, hogy minél előbb döntünk, annál előbb épülhet fel a sportközpont, az első kapavágásra jó esetben is csak a jövő évben kerülhet sor. Ezt az ingatlant korábban az államtól kaptuk meg – érvelt Fercsák Róbert polgármester.

Előtte az ellenzéki frakció vezetője, Hajdú Miklós a sürgős tárgyalás okáról érdeklődött. Mint mondta: a honvédelmi nevelés célja támogatható, viszont nem túl gáláns az állam részéről, hogy az önkormányzattól várja a járulékos költségek kifizetését, ezek nagysága pedig nem ismert. Dancsa Bálint sporttanácsnok szerint a többcélú létesítmény a lövészklub és a birkózók elhelyezését segíthetné.

A független Csomor Csaba volt katonatisztként üdvözölte a tervezett beruházás ötletét. Dr. Zöld Lászlóné a nagyon jól működő lövészklubra, Kovács Csaba pedig a sportág történelmi hagyományaira hívta fel a figyelmet megemlítve, hogy 1835 óta van lőkert Baján. Dr. Vácity József, a gazdasági bizottság elnöke szerint arra kell büszkének lenni, hogy az önkormányzat gazdálkodása elbírja azt a terhet, amit a projekthez hozzá kell tenni. Ennek összegszerűségéről, nagyságrendjéről azonban nem esett szó, konkrétumok híján ellenszavazat nélkül, négy tartózkodás mellett fogadta el a testület a javaslatot.

A megyei és a járási székhelyeken alakítják ki a sportközpontokat

Az elképzelés szerint a program első ütemében 40 helyszínen, a megyei és járási székhelyeken alakítják ki a sportközpontokat. Ezt csaknem 17,5 milliárd forintos beruházást jelent. A tervezett lőterek fejlesztését állami tulajdonú ingatlanokon kívánják megvalósítani. Építéssel, esetleg az arra alkalmas épület átalakításával kívánják létrehozni a sportközpontokat. Ennek a fejlesztésnek nem részei a magánlőterek. A közösségi épületből, lőállásból és fegyvertérből álló épületberuházás költségverete magába foglalja az általános építési költségeket, a lőterek speciális technológiai költségeit, illetve a szükséges épületgépészeti és lőtérgépészeti berendezéseket is.