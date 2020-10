Lopják a kukákat Kecskeméten

Több kuka is eltűnt mostanában Kecskeméten, az Erzsébetvárosban. A Kistemplom utcában az egyik házra felszerelt kamera meg is örökítette a tolvajt, aki nemcsak elhúzta a kukát, hanem a közelben ki is borította a tartalmát. Úgy tűnik, nem egyedi esetről van szó.

Az illegális hulladéklerakások visszaszorításáért létrejött Közösen egy tisztább Kecskemétért facebook-csoport tagja, Cs. Péter szerdán tette közzé a házukra szerelt biztonsági kamera által rögzített képeket. A felvételeken jól látható, hogy egy szürke kapucnis, sárga-szürke kabátos, szürke nadrágos, orvosi maszkot viselő, jobb kezében nejlonszatyrot cipelő alak – nagyon nagy valószínűséggel férfi – megfogja a kapubejáró melletti három kuka közül az egyiket, és elkezdi húzni. Mint Pétertől megtudtuk, a Czollner térből nyíló Kistemplom utcában laknak, ott történt az eset szerda reggel fél 9 körül. – Feleségem vette észre, hogy eltűnt a kuka, bent volt a házban, de nem figyelt fel a zajra. Ahogy hazaértem, visszanéztem a kamera képeit, és látszik, ahogy emberünk elkezdi kipakolni a kukát és átteszi tartalmát egy másikba, ebben megzavarja egy autó, ezért elsiet, majd utána visszasétál, szétnéz, végül már a kukával együtt, jellegzetesen sántító mozgással távozik a Csóka utca irányába. Gyorsan illegális szemetelővé is vált, mert mint láttam, útközben kiborította a kuka tartalmát – mondta el Péter. Kérdésünkre, hogyan fogadta a lopást, azt mondta: kínjában csak nevetni tudott, hogy ilyen megtörténhet.

– Nem is a kuka értéke miatt felháborító az egész, hanem az okozott bosszúság miatt, hiszen akkor most járhatunk utána, hogy és mint lehet pótolni. Meg hogy tényleg az ember már a kukáját sem tudhatja biztonságban – folytatta Cs. Péter. Ahogy feltette a képeket a csoportba, többen is beírtak, hogy hasonlóan jártak, más környékbeli házaktól is eltűnt a szeméttároló. Volt, aki felismerni vélte az elkövetőt ruházata alapján. Péter bejegyzéséből kiderült az is, hogy a tolvaj egy órával korábban már járt előttük, ugyanabban a ruhában, akkor viszont nem takarta még maszk az arcát. Azon egyelőre még gondolkodik, tegyen-e feljelentést. Tavasszal a virágoknak volt szezonja Mint arról többször írtunk, április-május környékén a viráglopások szaporodtak meg Kecskeméten, a muskátlik, árvácskák szegfűk mellett frissen ültetett cserjéket és tujákat is elvittek a város több pontján. A tolvajok közül többet megtaláltak a rendőrök, volt, akit közterületi kamerák segítségével.