Lökhárítóba szorult gyöngybaglyot mentettek a kecskeméti SMP-sek

Kedd hajnalban egy kamion árut vitt az SMP kecskeméti gyárába. A bejövő árun dolgozók észrevették, hogy a kamion lökhárítójába egy gyöngybagoly szorult – számolt be hírportálunknak az SMP munkatársa.

A sofőr elmondása, és a történtek rekonstruálása alapján az állat nagyjából 50 km-t utazhatott beszorulva. A bejövő árun dolgozók kiszabadították, majd egy dobozba tették a szerencsétlenül járt madarat. Telefonon több állatvédő, -mentő szervezetet is megpróbáltak elérni, de éjszaka lévén kevés sikerrel. Ezután egy másik dolgozó, a kiszállításon dolgozó Fazekas Zsuzsi vette át a kimerült baglyot, mivel neki már többször volt része állatmentésben. A bagoly, akit időközben Hedvignek neveztek el, az oldalán feküdt és nem mozgott.

Szerencsére néhány óra pihenés után Hedvig a neki kialakított dobozban mozgolódni kezdett, majd fel is kelt. Miután letelt a műszakjuk, Zsuzsi és Hedvig együtt mentek el a Kecskeméti Vadaskertbe, hogy Hedviget szakértő is megvizsgálja. A Vadaskert elmondása szerint Hedvig még ekkor is sokkos, viszont fizikailag jó állapotban volt. Megfigyelés alá helyezték, és azt mondták, ha 2-3 nap múlva eszik-iszik, és tud repülni, valamint megígéri, hogy elkerüli a kamionokat, akkor kap egy azonosításra szolgáló gyűrűt, és három másik gyöngybagoly-társával együtt szabadon engedik a Kiskunsági Nemzeti Parkban.

Az SMP munkatársai később megtudták a Vadaskerttől, hogy a bagoly túltette magát a megrázkódtatáson, az előírásoknak megfelelően táplálkozik, így minden esély megvan arra, hogy hamarosan újra a szabadban élje mindennapjait.

A gyöngybagoly Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 100. 000 Ft.