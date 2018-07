Ló és lovas egyaránt elfárad a táborban

Minden nyáron lovastáborokat szervez a gyerekeknek Gmoser István Kiskőrös határában. A héten 32 gyerek töltött kellemes napokat az István-tanyán, ahol időnként rézfúvósok törik meg a tanyasi idill csendjét.

Tizenöt lovat nevel Gmoser István lovasoktató az István-tanyán, Kiskőrös határában. Imádja az állatokat, csakúgy, mint a trombitát, a klasszikus, a katonazenét és a tanítást. Hogy kerül mindez közös nevezőre a tanyasi életmóddal? A kiskőrösi Gmoser családban, aki csak tehette, muzsikált. István katonazenész volt Kalocsán, amíg a haderőreform elérte a helyi laktanya zenekarát is. Zászlósként szerelt le, és hazajött negyedévszázada Kiskőrösre, hogy a zeneiskolában folytassa trombitatanárként pályafutását. A bátyja, György a helyi mazsorettcsoport vezetője, őket kíséri az István által vezetett kiskőrösi fúvós­zenekar egy-egy külföldi turné során.

A ‘90-es években megnősült, és nászajándékként a barátoktól egy lovat kapott, amelyhez vett egy másikat, hogy a jószág ne érezze magát egyedül. Kiskőrös határában, a Kis-Csukás-tó szélén nézte ki lovastanyának a helyet. Megvásárolta, majd húsz év alatt egy farmot épített, ahol ma 15 ló és négy szamár éli mindennapjait. Időnként kihívja az Erdőteleki út mellé a növendékeket gyakorolni, miközben ő ellátja a lovakat.

A három patkó minősítésű lovastanyán ezekben a napokban egyosztálynyi gyerek, többségükben lány tanul lovagolni, miközben elsajátítják a lóetetés és -csutakolás tudományát. A lánya, Zsuzsi és a fia, István felnőtt, lovasoktatóként segítenek a táborlakóknak mindennap. A legkisebb, Kata lánya is résztvevője a tábornak. Öt nap alatt a lovaglás alapjait sajátítják el a gyerekek. A lóval határozottan kell bánni, akkor engedelmeskedik, megérzi, ha a lovasa bizonytalan. Egy nap több órát mozgatják az állatokat, ha egy négylábú besokall, akkor megáll és nem mozdul. Egy-egy tábor során nem csak a gyerekek fáradnak ki, de a lovak is leadnak némi súlyt. A táborban más programokat is rendeznek, az egyik éjjel éjszakai gyalogtúrán vettek részt a lakók, utána nem volt nehéz elaludniuk. Kétszer strandon voltak, egy alkalommal a környéken lovas kocsiztak.

Év közben a speciális iskola diákjai is kijárnak foglalkozásra az István-tanyára lovas­terapeutákkal. A gyerekek fejlődésére nagyon pozitívan hat a lovakkal való foglalkozás, feloldja a gátlásaikat a nagy állatokkal történő találkozás. A lovak szelídek, de nem egyformák. Minden gyereknek minden lovon kell lovagolnia, hogy az állatok szokásait megismerjék. A lovak többsége a tanyán született. Előfordult olyan eset, amikor a kanca a legelőn ellett meg, mindenféle probléma nélkül. A kiscsikó felpattant és az anyját követve beballagott a tanyára.

Kiscsikót várnak, és próbálnak

A következő napok izgalomban telnek, mondja Gmoser István. Az egyik kancájuk, amit a gyerekek lovagolnak, hamarosan anyai örömök elé néz, így szaporodik a ménes. Illetve július 18–22-e között Pápára kapott meghívót a kiskőrösi fúvószenekar egy nemzetközi találkozóra, ahol magyar, erdélyi és olasz együttesek adnak hangversenyeket. Erre gyakorolnak.

Péntek este Kiskőrös főterén, egy zenei est keretében tartották meg a főpróbát. Jövő szerdán este a pápai főtéren, majd szombat délelőtt a pápai várkertfürdő kertjében koncertezik a kiskőrösi fúvószenekar. Aznap este hat zenekar, négy magyar, az erdélyi és az olasz együttesek közösen lépnek fel. Az Abba együttes 13 jól ismert slágerét adják elő a zenészek közösen.