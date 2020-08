Lezárva marad a bajai Szentháromság tér

Utánajártunk, mit tervez a város a Szentháromság tér forgalmi rendjével, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon meddig lesz lezárva a tér harmada.

A Szentháromság tér a város főtere, sokan a velencei Szent Márk térhez hasonlítják. A jellegzetes kockákkal borított tér egykoron piacok, vásárok színtere volt, ma fesztiválok, programok kapnak helyet itt. A koronavírus-járvány miatt idén a nagy rendezvények ugyan elmaradtak, a Szentháromság tér hónapok óta tartó részleges lezárása azonban jelenleg is érvényben van. A téma kapcsán Széll Péter alpolgármestert kérdeztük, hogy mit terveznek a Szentháromság tér forgalmi rendjével, a parkolással, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon meddig lesz lezárva a Szentháromság tér harmada, hisz rendezvény nincs, de autó egyre több.

– Az év elején a Szentháromság tér forgalmi rendjében – mint az közismert – több, a korábban készült közlekedési koncepcióban javasolt változatot kipróbáltunk. A működő forgalmi rendet tartjuk a legjobbnak ezek közül, ezért jelenleg jelentős változtatásra nem készülünk a forgalom szabályozásában. Változatlanul úgy gondoljuk a szakemberek véleményével megegyezően, hogy a Szentháromság tér olyan jelentős, műemléki védettségű terület központi része, ami alapvetően meghatározza a jellegzetes bajai városképet – válaszolta kérdésünkre Széll Péter alpolgármester.

Hozzátette, sokféle funkciója volt már ennek a főtérnek: volt piac, volt távolságibusz-megálló, nagy rendezvények alkalmi helyszíne és persze fontos közlekedési csomópont, valamint parkoló is.

– Ma sincs ez másként, ez egy többfunkciójú és különleges adottságai miatt egyedi arculatú tér, amit luxus kizárólag csak parkolónak fenntartani. Sokakkal együtt arra számítottunk, hogy augusztusban már mód lesz nagyobb rendezvények megtartására, de az elmúlt hetek ezt a reményt nem igazolták vissza. Úgy tűnik, hogy tartósabban kell számítanunk ennek a korlátozásnak a következményeire, ma még nem látható időpontig – tudtuk meg az alpolgármestertől­.

– Az elmúlt napokban megerősített kormányzati intézkedések miatt polgármester asszony kezdeményezte az illetékes bizottságnál, hogy a MABI és a Duna szálló közötti útszakaszt szabadítsuk fel a korlátozás alól, és ezzel a korábban már kipróbált ferde beállással 33 parkolóhellyel többet tudnának használni azok, akiknek feltétlenül a téren kell parkolni. A Szentháromság szobor környékén lévő háromszög azonban változatlanul a forgalom elől elzárt maradna a javaslat szerint, tekintettel a szobor méltó környezetének megőrzésére – írta Széll Péter alpolgármester, hozzátéve, hogy az ügyben illetékes bizottság döntésére augusztus közepéig még várni kell.

Késik a Petőfi-szigeti híd lépcsőinek a felújítása

Felújítják a Petőfi-szigeti híd lépcsőit, azonban a projekt kivitelezése csúszik.

– A felújítás elején a bontás megkezdésével egy időben kerestük a lehetséges új burkolatot elkészítő legkedvezőbb ajánlatot. Meg is találtuk, és akkor az érintett vállalkozó azt mondta, hogy két-három hét alatt tudja legyártani a csúszásmentes gránitburkolatot a kiválasztott alapanyagból. A megrendelés után kis idővel viszont azt jelezte, hogy az az olaszországi bánya, ahonnan az anyag érkezni fog, a szabadságok miatt három hétre lezár, és csak azt követően lehetséges a szállítás. Alapanyag hiányában kénytelenek vagyunk kivárni azt az időt, és ahogy ez a probléma elhárul, akkor folytatható lesz a felújítás. Ezért nem kezdtünk hozzá a Véndió felőli oldalon a bontáshoz sem. A rajtunk kívülálló ok miatti csúszásért mindenki elnézését és türelmét kérjük, akit ez a körülmény akadályozott a közlekedésében, de a továbbiakban is úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi lehetőségeinkhez igazítva a lépcsők felújítása feltétlenül szükséges – tájékoztatta hírportálunkat Széll Péter alpolgármester.