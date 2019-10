Lezárult a Tündérszépek megyei fordulója: mutatjuk a továbbjutókat!

Véget ért Tündérszépek versenyünk első, megyei fordulója. Olvasóink október 28. éjfélig értékelhették Bács-Kiskun megye szépségeit fényképeik alapján.

Megyénk versenyzői közül szerkesztőségünk szakmai zsűrije Szabó Csillag, a Magyarország Szépe cím nyertesével kiegészülve Tratter Dorinát, Csordás Cintiát és Bánfi Barbara Szilviát (balról jobbra) juttatta tovább a regionális fordulóba. Olvasóink értékelései alapján Batta Dorka Vera (jobbra) lett a közönség kedvence, így ő is megmérettetheti magát a második fordulóban.

A regionális fordulóban a Bács-Kiskun megyei lányok Békés megye és Csongrád megye Tündérszépeivel versenyeznek. Ahogy azt olvasóink július óta megszokhatták, hírportálunkon és napilapunkban továbbra is naponta kiemelten mutatunk be egy-egy hölgyet, azonban ezúttal október 31-től a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni a baon.hu/tunderszepek oldalon. Arra biztatjuk Olvasóinkat, ezt tegyék is meg, hogy minél nagyobb eséllyel jussanak Bács-Kiskun megyei lányok a harmadik fordulóba!