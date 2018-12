Lezárult a Parkgondozó végelszámolása

A kalocsai képviselő-testület tavasszal szavazta meg a Parkgondozó Kft. végelszámolását; ez a folyamat azóta lezárult.

Ezt ne hagyja ki! Zserbó nélkül nincsenek ünnepek! Íme a legjobb receptek!

A városi büdzsében akár évi húsz millió forinttal maradhat több pénz, ha a Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft-t beolvasztják a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft-be. Ezt elbocsájtási hullám nélkül is elérhetőnek tartja utóbbi cég ügyvezető igazgatója, a Parkgondozó végelszámolásával megbízott Pécsi Tiborné.

A Vagyonhasznosítási és a Parkgondozó Kft. feladatait egykor (közel húsz éven át) a Kommunális Intézmény végezte. Zöldterület-karbantartás, hulladékkezelés, épületüzemeltetés, köztisztasági feladatok, kertészet, temetkezés, temetőfenntartás és piacüzemeltetés – ez mind egy intézmény égisze alatt futott, egészen addig, amíg az akkori önkormányzat 2012-ben úgy nem döntött, hogy megalapítja a városi tulajdonban lévő társaságokat, és hozzájuk szervezi ki a munkákat. A cégek 2014-re már komoly, több tízmilliós veszteségeket termeltek, később a Vagyonhasznosító ugyan talpra állt, de a Parkgondozónál tartósnak bizonyultak a gondok, így 2016-ban felmerült az összeolvadás lehetősége, hogy egyszerűbbé (és olcsóbbá) váljon a működés. 2018 elején készült egy részletes elemzés, ami felvázolta: összevonva sokkal költséghatékonyabban tudnának működni, és például nem kellene bizonyos munkákért folyamatosan keresztbe számlázgatniuk, egymás között, mint most. Tavasszal a képviselőtestület megszavazta a Parkgondozó Kft. végelszámolását; ez a folyamat azóta lezárult, így egyesülhet a Vagyonhasznosítóval, amire hivatalosan 2019. január közepén kerülhet sor, amikor a cégbíróság várhatóan be is jegyzi a fúziót.

Legutóbbi cikkünkben az üggyel kapcsolatban megírtuk, hogy november végén rendkívüli testületi ülésen határoztak a városatyák a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolói zárómérlegének elfogadásáról is, mely a döntésfolyamat záróakkordjának tekinthető.

– Ha a két cég összevonásra kerül, akkor egy nulla körüli eredményt már el fogunk tudni érni – magyarázta Pécsiné, azzal érvelve, hogy a Vagyonhasznosító nyereségesbe fordult mérlegével ki lehet egyenlíteni a Parkgondozó veszteséges működését. – Ha ez megtörténik, akkor az önkormányzatnak nem kell azon gondolkodnia, mint az elmúlt években, hogy hogyan oldja meg a tulajdonosi tőkepótlásokat – mondta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Parkgondozó főállású foglalkoztatotti állománya jelenleg 51 fő, akiknek a bére és a járulékai el is viszik az önkormányzati támogatást, magyarán minden más költséget a bevételekből (például temetkezési szolgáltatások) kellene fedezni, de ezek teljesen rapszodikusan jelentkeznek, tehát nem is lehet velük tervezni, fejtegette az igazgató. Pécsiné úgy látja, ha egy cégbe tömörülnek, a bevételek egyenletes, kiszámítható képet mutatnak majd, ami szervezhetőbb munkakörülményeket teremt. További érv a fúzió mellett a kimutatható és elérhető, évi 15-20 millió forintos megtakarítás. Ebből 11 millió már a 2019-es üzleti évben látszani fog, pedig akkor még a mostani, két különböző székhelyen (tehát a szükségesnél továbbra is költségesebben) fognak működni, viszont később, az önkormányzat foktői úti laktanyába tervezett ipari parki beruházása és a Parkgondozó átköltözése után ez is megoldódik.

Megmaradtak a feladatok

– Létszámleépítést nem tervezek, hiszen a munkát mind a két helyen ugyanúgy el kell végezni, mint eddig – szögezte le az ügyvezető. Megjegyezte: azért volt olyan státusz, amit megszűntetett, de a feladatok megmaradtak és ezeket egy már meglévő kolléga vitte tovább. Más dolgozók esetében pedig úgy spórolt, hogy új feltételeket ajánlott nekik és ők elfogadták azokat. Hozzáfűzte: az elsődleges cél hosszútávon az, hogy „a fiatalokat próbálják megtartani”.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS