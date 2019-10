Lezárult a kiskunhalasi Csipkeház és Csipkemúzeum felújítása

A megújult Csipkeház és Csipkemúzeum júniusban nyitotta meg kapuit a látogatok előtt, ám a 72,8 millió forintos európai uniós pályázati forrásból megvalósult beruházás szeptember végén zárult le véglegesen.

Az 1935-ben megépített Csipkeházban a múlt év szeptemberében kezdődött beruházás során – megőrizve a ház eredeti megjelenését – kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert és egységes burkolatot kapott a fogadótér, valamint a két kiállító terem. Kialakításra került továbbá egy mozgássérült feljáró és mosdó, illetve egy teakonyha a varróműhelyben.

A projektzáró sajtótájékoztatón Pajor Kálmán, a Halasi Csipke Közalapítvány kuratórium elnöke elmondta, hogy a beruházás mérföldkő a halasi csipke életében, hisz bár egy négyzetméterrel sem bővült az épület, mégis szinte a pincétől a padlásig felújították a 21. század igényeinek megfelelően.

Szécsiné Rédei Éva, a kiskunhalasi Csipkeház és Csipkemúzeum igazgatója kiemelte, hogy az átalakítás legfőbb lépése a hagyományos fekete-fehér színvilágtól való elszakadás volt. Az épületben most a kék különböző tónusai dominálnak. – Fontos volt, hogy több információt helyezzünk el, így a múzeumi vitrinekbe a csipkék mellé négynyelvű tájékoztató anyagokat raktunk. A csipkéket alapvetően történeti sorrendben helyeztük el és egy-egy téma köré csoportosítva a csipkék felhasználhatóságát mutatjuk be. Emellett a csipkéket egy lakásenteriőrben és mai, divatos ruhadarabokon is elhelyeztük, megmutatva ezzel, hogy a múlt században született, harmóniát sugárzó csipkének ma is van létjogosultsága – mondta Szécsiné Rédei Éva.

A múzeum igazgatója kiemelte továbbá, hogy a fiatalok megszólítása, érdeklődésük felkeltése a csipke iránt fő célkitűzésük volt a megújulás során, így két fekvő vitrinbe is interaktív felületet építettek be. Ezeken az eszközökön lehetőség van virtuális csipkevarrásra, csipke-puzzle kirakására, valamint csipkekvíz kitöltésére. Az interaktív eszközök mellett pedig kialakítottak egy kézműves sarkot is.

Fülöp Róbert polgármester hangsúlyozta, hogy a mostani felújítással a halasi csipke valóban felnőtt a hírnevéhez és bíznak benne, ez az átalakítás még vonzóbbá teszi a múzeumot a látogatok számára.