Lezárult a fejlesztés, de zárva tart a vízitelep Baján

Nagyon szép, csak lehangolóan üres és kihalt minden. Ezekkel a szavakkal kommentálja vízitelepük jelenlegi állapotát és hangulatát Hoffmann Mónika, a Bajai Vízisport Klub elnöke. Pedig ünnepelhetnének is, hiszen a novemberi átadóval koronázott projekt néhány napja zárult.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség koordinálásában és szakmai felügyelete mellett öt településen infrastrukturális fejlesztésekkel, további négy helyszínen eszközökkel igyekeztek a térség vízi­turizmusának előrelépését segíteni. A kilenc vízitúra-megállóhelye között a Bajai Vízisport Klub telepe is szerepelt a több mint 350 millió forint EU-s támogatást élvező projektben, amelyben a másik megyebeli helyszín Kalocsa volt.

A vízitúra-megállóhelyek kialakítását a Bejárható Magyarország Program keretében valósították meg, amelyben a vitorlázás, a gyalogos turisztika, a kerékpározás és a lovaglás mellett kaptak helyet a vízi sportágak. A bajai klub Petőfi-szigeti telepére 55 millió forintos fejlesztést álmodtak meg, erről 2016 decemberében nyilatkozott nekünk Hoffmann Mónika elnök. A területet az önkormányzat bocsátotta rendelkezésükre 2015-ben. A vízitelep három lépcsőben épült meg, a nagyságrendileg 50 milliós uniós forrás mellett két ütemben kiemelt sportágfejlesztési forrásokat is felhasználtak, ami 40 millió forintot jelentett. A tízéves múlttal rendelkező, hatvanfős egyesület elsősorban utánpótlás-nevelő, de szabadidős sportolókat is fogad, túrahajóik a családokat, baráti közösségeket is szolgálhatják. Az elnök reményei szerint öt év múlva száz sportolót foglalkoztatnak, ehhez kínál optimális feltételeket a telep.