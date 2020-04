Lezárták a tőserdei partot és környékét

A Lakiteleken élők egészségének védelmében és a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében Madari Róbert polgármester úgy döntött, hogy április 10-én 12 órától április 13-án 24 óráig a tőserdei Holt-Tisza-partot lezárják.

Ebben az időszakban – annak érdekében, hogy a Tisza-partot ne lehessen nagy tömegben, gépjárművel megközelíteni – lezárják a Fenyő, a Bagolyvár, valamint a Napsugár utcákat. A lezárt területre csak a lakiteleki lakosok, a Lakiteleken tartózkodási engedéllyel rendelkezők, illetve az érintett területen üdülőingatlannal rendelkezők léphetnek be. Az útlezárások fenntartásáról a polgárőrség tagjainak bevonásával gondoskodnak. A lezárt területen tartózkodókat a rendőrség munkatársai ellenőrzik, szükség esetén eljárnak a korlátozást megszegőkkel szemben.

A polgármester közölte azt is, hogy koronavírussal fertőzött személy egyelőre nincs Lakiteleken, hatósági karanténban négy személy van. Az önkormányzat eddig mintegy huszonöt tartósélelmiszer-csomagot osztott ki a rászorulóknak, melyek egy részét civilek ajánlották fel. Az idősek megsegítésében is számít az önkormányzat a civilek munkájára. Eddig tizenöten kértek segítséget az önkormányzattól, mondta a polgármester. A maszkok gyártását már korábban elkezdte több magánszemély a településen, de az önkormányzat is részt kíván venni benne. Ennek a koordinálását a könyvtár vezetőjére bízta Madari Róbert. Mintegy ezer darab szájmaszkot terveznek kiosztani a településen, első körben a veszélyeztetett korosztály számára.

A településen április 5-én újra kinyitott a piac, de csak termelői árut lehet értékesíteni.

A polgármester megemlítette továbbá: többen is kifogásolták, hogy miért nincs Lakiteleken közterületi fertőtlenítés. Véleménye szerint erre nincs szükség, mert a településen még nincs fertőzött személy. Mint mondta, eszköz és vegyszer is a rendelkezésükre áll, de jelenleg tudják uralni a helyzetet.