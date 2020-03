Dr. Ördögh Csaba: létfontosságú a fegyelmezettség

„Maradj otthon!” – napok óta ezt visszhangozzák szakemberek és laikusok egyaránt, hisz ez az egyetlen módja annak, hogy a koronavírus-járvány terjedését lassítani tudjuk. Bár egyre többen tesznek eleget ennek a kérésnek, sokakat azonban még mindig nem sikerült maradéktalanul meggyőzni. Ezért is beszélgettünk az otthon maradás létfontosságáról dr. Ördögh Csabával, a járványkórházzá kijelölt Kiskunhalasi Semmelweis Kórház orvosigazgatójával.

Ez a vírus mindenkire veszélyt jelent, ezzel tisztában kell lennünk – hangsúlyozta az orvosigazgató, majd részletezte, hogy valóban az idős korosztálynál van a legnagyobb kockázat, de a krónikus vagy valamilyen alapbetegségben szenvedők is fokozott veszélynek vannak kitéve. – Továbbá a statisztikák azt mutatják, a fiatalabb korosztálynál is nagyobb a rizikó, mint egy influenza esetén. Nem tudjuk megmondani, hogy ki az, akinek súlyos tünetei lesznek, és ki az, aki enyhébb tünetekkel átvészeli a fertőzést – mondta.

Ördögh Csaba szerint szembe kell néznünk a realitással, miszerint az emberek jelentős hányada el fogja kapni a vírust. Csak egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen gyakorisággal történik majd.

– Megállítani biztosan nem fogjuk tudni a vírus terjedését, de lassítani kell a folyamatot! Ha túl gyorsan betegszik meg túl sok ember, akkor túlterhelődik az egészségügyi ellátórendszer és nem tudjuk őket ellátni olyan számban, ahogy érkeznek. Több ember betegszik majd meg, mint ahányan meggyógyulnak. Ha viszont le tudjuk lassítani a terjedést, akkor kezelhetővé válik a helyzet és olyan mederben tartható, ahol majdnem mindenkit meg tudunk menteni. Tehát úgy érnénk a járvány végére, hogy túl nagy pusztítást nem csinál. Ez most a cél, és ennek eléréséhez az egyetlen út, ha minimalizáljuk a személyes kontaktusokat és csak a legszükségesebb esetekben hagyjuk el az otthonunkat – mutatott rá.

Az orvosigazgató kitért arra is, bízik abban, hogy az idős korosztály képviselői elfogadják a társadalom segítségnyújtását és megértik, mennyire fontos, hogy ne mozduljanak ki a lakásukból.

– Tudom, a 65 év felettiek sok mindent átéltek már, de fontos, hogy tisztában legyenek azzal, ez egy olyan háborús helyzet, amilyen még nem volt, ahol nem látjuk az ellenséget. Szeretném hangsúlyozni továbbá, hogy minden emberre szüksége van a társadalomnak, az idősekre is. Az élet számtalan területén támaszkodunk a tapasztalataikra, a tanácsaikra. Néhányan még jelenleg is vezető pozíciót töltenek be, és bár igaz, hogy senki sem pótolhatatlan, de vannak emberek, akiket nagyon nehéz pótolni. Kérem, vigyázzanak magukra és maradjanak otthon! – mondta.

Ördögh Csaba felhívta a figyelmet arra is, a járvány terjedésének lassításával elkerülhető, hogy a kórházak túlterheltsége miatt más, egyébként gyógyítható betegségekbe belehaljanak az emberek.

– A súlyos megbetegedések, elháríthatatlan szövődmények és a halálesetek egy része abból is bekövetkezhet, hogy azokat az eseteket, amiket békeidőben el tudunk látni, azokat most nem tudjuk, mert a légúti nehézséggel, elégtelenséggel beérkező betegek lefoglalják a kapacitásokat. Így a beérkező traumás, sebészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati vagy onkológiai páciensek ellátására már nem marad kapacitás. Torlódni, várni fognak, vagy rosszabb esetben egyáltalán nem fogjuk tudni ellátni őket. Legyen az olaszországi helyzet elrettentő példa számunkra, hisz egyetlen orvos sem szeretne életről és halálról dönteni, nem akarunk odáig eljutni, hogy meg kelljen mondanunk, melyik beteget kapcsoljuk lélegeztetőgépre és melyiket ne. Minden egészségügyi dolgozó azon munkálkodik, hogy elláson és megmentsen minél több embert, ehhez viszont létfontosságú a lakosság fegyelmezettsége – hangsúlyozta az orvosigazgató.