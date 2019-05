Letették a régen várt Tompa–Szabadka kerékpárút alapkövét

Két évvel ezelőtt Ásotthalommal és Szabadkával közösen sikeresen pályázott a tompai önkormányzat egy, a magyar–szerb határon átnyúló kerékpárút építésére. A leendő kerékpárút-hálózat alapkövét szombaton rakták le Tompa déli bejáratánál.

Az ünnepélyes alapkőletételt a tompaiak összekötötték az V. Szabadka–Kiskunhalas kerékpáros, motoros és veterán autós-motoros túra résztvevőinek érkezésével, akik szombat délelőtt futottak be a határ menti településre. A vajdasági vendégeket és a kísérőket a központi parkban fogadta Véh László polgármester, aki elmondta, hogy a megépülő kerékpárutakkal összekötik Szabadkát és Tompát, illetve Királyhalom és Ásotthalom településeket, valamint a projekt keretében Szabadka és Tompa települések további kerékpárút-hálózatok terveit készítik el.

– Tompa vonatkozásában ez annyit jelent, hogy a település déli bejárójától az átkelőig 3,2 kilométer hosszú kerékpárút épül, és elkészülnek a település északi bejárójától a kisszállási körforgalomig tartó kerékpárút építési engedélyezési tervei is – emelte ki a polgármester.

A szerb oldalon, Szabadkán a már meglévő 37,4 kilométer kerékpárút mellett még 7,9 kilométer épülne meg két fázisban. Az első szakaszban három kilométer hosszú út vezetne a tompai határátkelő szerb oldaláig. A másik szakaszban 4,9 kilométer hosszúságú út épül meg, amely a kerékpárfogalom számára is összekötné Királyhalom és Ásotthalom településeket. A magyar oldalon a tompai fejlesztések mellett Ásotthalmon 6,9 kilométer új kerékpárút fog épülni.

A kerékpárutak építésével szeretnék a kerékpáros közlekedést könnyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá tenni, valamint a bicikliút segítheti elkerülni a torlódások kialakulását is a határátkelőknél. Emellett a kerékpárutak a két ország határ menti településeinek kulturális, természeti és gazdasági együttműködését is elő fogja segíteni – mutatott rá Véh László. Az építési munkálatok május közepén kezdődnek el és várhatóan augusztus végére fejeződnek be.

A kerékpárutak építése egy, az Európai Unió által is támogatott határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg, amelynek teljes költségvetése több mint 2,5 millió euró. Az összegből Tompa mintegy 6,3 millió euróval gazdálkodhat.