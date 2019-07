Lesznek-e kajszibarackfák Kecskemét utcáin?

Nyolcvan-száz éve valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy egyszer Kecskeméten népszerűsíteni kell a kajszibarackot, pedig a Városszépítő Egyesület és a csatlakozó civilek, termelők szerint szükség van erre. Úgyhogy ennek jegyében háromnapos fesztivált szerveztek a piacon.

Muzsikával is csalogatták a vásárlókat péntek délelőtt a Budai utcai piacon, annak is a slow food részlegén, ahol az árusok egységes öltözetben kínálták a kajszibarackot és a kajszilét. Sokan hirtelenjében talán narancssárgaként jellemezték volna a pólókat, de Király József, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke és Felföldi Mihály termelő, ötletgazda – egyben az első Belevaló Barack Fesztivál szervezői – egyértelműsítették: ez baracksárga, és szeretnék, ha a jövőben ez lenne a város színe.

– Nyolcvan éve Kecskemét Magyarország barackfővárosa volt. Mára a város kissé megfeledkezett híres gyümölcséről, mi viszont úgy gondoljuk, hogy a Mercedes mellett arra is büszkék lehetünk, hogy őseink a homoktenger közepén egy oázist alakítottak ki, megalapozták Kecskemét első aranykorát, felépítve többek között a Városházát, és rátaláltak a barackra. Szeretnénk, ha ismét közelebb kerülne az itt élő emberek szívéhez, lelkéhez – mondta el Király József.

Mint felidézte, négy évvel ezelőtt a Városszépítő Egyesület az érdeklődést tapasztalva előadássorozatot indított, amelynek központi témája a kajszibarack volt. Az érdeklődők az előadásokon megismerkedhettek a magyarországi sárgabarack meghonosodásának és a kajszi típusú fajták elterjedésének történetével, a kecskeméti barack tradíciójával, a barack feldolgozási lehetőségeivel és kereskedelmével, valamint a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos kutatás és szakemberképzés helyzetével. Már akkor célul tűzték ki, hogy újra meghonosodjon a kajszi Kecskeméten és minél több kertben legyen legalább egy kajszibarackfa.

Első lépésként közel ezer csemetefát ajándékoztak kerttulajdonosoknak. Tavaly Kecskemét 650 éves jubileumi évfordulója alkalmából nagyszabású közterületi faültetési programba kezdett az önkormányzat és az egyesület, akkor is az igényelt fák nagy része ugyancsak kajszi volt. Ezek a csemeték viszont már az utcára kerültek, Király József és Felföldi Mihály szerint az ültetvények növelése mellett ez is jó irány. Az egyesület elnöke szerint túl kell lépni azon a szemléleten, hogy az ingatlantulajdonosok csak a kerítésen belül gondozzák a növényeket, hiszen a régi Kecskeméten a kinti utcarészt, az előkertet is rendben tartották. Felföldi Mihály szerint pedig azzal sem kell törődni, hogy ellopják-e az utcai gyümölcsfák termését, ennél fontosabb lenne az a plusz, amit a virágzó és termő kajszifák nyújthatnának látványban és hangulatban a város lakóinak és az ideérkező hazai és külföldi turistáknak. Az ötletgazda amondó, a régi termésmennyiség elérése nem lehet cél (még akkor se, ha lehet hallani termelőről, aki most 20 hektáron tervez kajszit telepíteni). Viszont sokat segítene a kecskeméti barack hírnevén, ha a lekvárfőzést tervező családok tíz-hússzal több üveggel számolnának, és hozzájuk érkező vendégeiket ezzel ajándékoznák meg, hiszen ennél személyesebb és kecskemétiesebb meglepetést nehéz elképzelni, ennek van üzenete.

A fesztiválon való részvételt, az ezzel járó nyüzsgést, felhajtást, média-jelenlétet és a délutáni árusítást egyelőre öt-hat termelő vállalta a jó ügy érdekében, de a szervezők bíznak abban: jövőre még szélesebb alapokra tudják helyezni a rendezvényt. Szombaton baracklekvárverseny, vasárnap Barackkirály és Barackkirálynő választás várja a piacra kilátogatókat.